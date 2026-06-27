2026 Dünya Kupası play-off turuna beş takım daha katıldı

·44·Spor
2026 Dünya Kupası play-off turuna beş takım daha katıldı

FIFA'nın resmi web sitesi, 2026 Dünya Kupası play-off aşamasına yükselen beş milli takımı daha açıkladı.

Son tur sonuçlarının ardından Portekiz, İngiltere, Mısır, Gana ve Paraguay milli takımları 1/16 final biletini kaptı. Bu takımların her biri grup aşamasında 4 puan toplayarak turnuvaya devam etmek için yeterli sonucu aldı.

Böylece Dünya Kupası'nın play-off aşamasında yer alacak takımların sayısı daha da arttı.

Ayrıca, 1/16 final aşamasının daha önce belli olmayan iki eşleşmesi daha netleşti.

Almanya milli takımı Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Fransa ise bir sonraki turda İsveç ile güçlerini çarpıştıracak.

Şimdi taraftarları amansız ve heyecan dolu play-off mücadeleleri bekliyor. Bu aşamada yapılan her hata, takımın turnuvadan elenmesine neden olabilir.

PortekizİngiltereAlmanyaFransaFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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