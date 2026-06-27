Özbekistan, Kongo DR maçına beyaz forma ile çıkacak

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında Kongo DR'ye karşı beyaz forma ile mücadele edecek. Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinden yapılan açıklamada konu belirtildi.

28 Haziran'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde, FIFA temsilcileri ve her iki takımın yetkililerinin katılımıyla bir organizasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında turnuva yönetmeliği ile ilgili konular görüşüldü ve taraflara çeşitli açıklama ve hatırlatmalar yapıldı.

Ayrıca, Özbekistan futbolcularının Kongo DR maçına tamamen beyaz renkli formalarla çıkacağı bildirildi. Milli takım kalecisi ise siyah forma ile görev yapacak.

Kongo DR maçı, Özbekistan için Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alma fırsatı olarak görülüyor. Futbolcularımız bu belirleyici maçta tüm güçlerini ortaya koyarak taraftarları mutlu etmeye çalışacak.