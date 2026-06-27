Scaloni, Messi'yi Ürdün maçında yedek kulübesine çekiyor

Arjantin milli takımının teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında Ürdün'e karşı kaptan Lionel Messi'nin ilk 11'de yer almayacağını açıkladı.

Scaloni, sıradaki maçta şans bulacak futbolcuların, gösterdikleri çalışma ve tutkuyla bunu tamamen hak ettiklerini vurguladı.

"Yarın sahaya çıkacak futbolcular, bu fırsatı hak ettiklerini kanıtladılar. Onlar takımımızın bir parçası ve genel sürecin önemli katılımcılarıdır. Elde ettiğimiz birçok başarıda katkıları büyüktür", dedi teknik adam.

Arjantin teknik direktörü, genellikle ilk 11'de yer almayan oyuncuların antrenmanlardaki özverisini de ayrıca belirtti.

"İlk 11'de olmasalar bile ertesi gün antrenmana ilk gelenler onlar oluyor. Fırsat doğduğunda onlara oyun süresi veririm. Bu sadece diğerleri oynamadığı için değil, bunu hak ettikleri içindir. Onlar harika futbolcular", şeklinde aktardı Ole gazetesi.

Böylece, Ürdün maçında Arjantin kadrosunda bir dizi değişiklik bekleniyor. Lionel Messi ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Bilgi olarak, Messi şu anda 5 golle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.