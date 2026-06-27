Senegal, Irak'ı Farklı Yenerek Play-off Umudunu Korudu

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. hafta maçları devam ediyor. I Grubu'nda Senegal milli takımı, Irak'ı 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkma şansını sürdürdü.

Senegal maça oldukça aktif başladı ve 4. dakikada Diarra skoru açtı. 13. dakikada Irak savunmacısı Sulaka kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Sayısal üstünlüğü elinde bulunduran Senegal, ikinci yarıda rakip kaleye dört kez daha yol buldu. 56. dakikada Sarr farkı artırdı. Üç dakika sonra Pap Guye skoru 3-0'a getirdi.

71. dakikada Pap Guye duble yaptı. Karşılaşmanın noktasını 82. dakikada Ndiaye koydu — 5-0.

Dünya Kupası 2026. I Grup, 3. Hafta

Senegal — Irak — 5:0

Goller: Diarra, 4; Sarr, 56; P. Guye, 59, 71; Ndiaye, 82.

Senegal: Diav, Diatta, Sek (Siss, 58), Niakate, Yakobs, I. Guye, Diarra (P. Guye, 57), Mbaye (Ndiaye, 57), Kamara (Jekson, 57), Mane, Sarr (Diao, 81).

Irak: Basil (Hasan, 46), Putros, Hoshim, Sulaka, Doski, Al Ammari, Jassim (Ar Reshavi, 58), Bayish, Iqbol (Yakob, 67), Qosim (Yunus, 16), Al Hammadi (Yusuf, 58).

Sarı Kartlar: Sek, 18; Al Ammari, 75; P. Guye, 81; Doski, 90.

Kırmızı Kart: Sulaka, 13.

Bu galibiyetle Senegal, 3 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı. Takım şimdi, en iyi üçüncüler arasında play-off'a kalabilmek için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.

Irak ise puansız kalarak turnuvadaki yolculuğunu noktaladı.