G Grubunda Gerçek Drama! Belçika ve Mısır Play-off'a Yükseldi

Dünya Kupası'ndaki belirleyici 3. tur mücadeleleri kızıştı. G grubundaki son tur maçları tamamlandı ve bir üst tura yükselen iki şanslı takım resmen belli oldu.

Mısır ve İran mücadelesinde çekişmeli beraberlik

Mısır milli takımı, İran ile karşılaştığı maçta beraberliğe razı olarak puanını 5'e çıkardı ve play-off biletini kaptı.

Karşılaşma oldukça hızlı gollerle başladı. Maçın 5. dakikasında Mısır adına Saber skoru açarken, kısa bir süre sonra 14. dakikada İranlı Rizoyon durumu eşitledi — 1:1. İlginç ve tempolu geçen maçta başka gol izlenmedi.

Takımların ilk 11'leri:

Mısır: Shobair, Hani, Abdulmonem, Rabiya, Abul-Fetouh, Saber, Lashen, Ziko, Salah, Ashour, Trezeguet.

İran: Beyranvand, Rizoyon, Kanoni, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghorbani, Ghaeddous, Ezatolohi, Taremi, Mohebi.

Belçika'dan gol şov: Yeni Zelanda'ya acımadılar

Grubun ikinci maçında Belçika milli takımı gerçek bir güç gösterisi yaptı. "Kırmızı Şeytanlar", Yeni Zelanda kalesine gol yağdırarak farklı bir skorla 5:1 galibiyet aldı ve grubu 1. sırada tamamlayarak play-off'a yükseldi.

Belçikalılardan Leandro Trossard duble (28, 50. dakikalar) yaparken, Kevin de Bruyne (66), Romelu Lukaku (86) ve Sa da kendilerini skor tabelasına yazdırdı. Yeni Zelanda'nın tek teselli golünü 84. dakikada Just kaydetti.

Takımların ilk 11'leri:

Yeni Zelanda: Krocombe, Payne, Surman, Bindon, Kasache, Stamenich, Bell, Thomas, Just, Singh, Wood.

Belçika: Courtois, Castan, Mechele, Teate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere.

G Grubu final puan durumu:

3. tur maçlarının ardından takımlar tabloda şu şekilde yer aldı:

Sıra Takım Puan Maçlar (G-B-M) Averaj 1. Belçika 5 1 galibiyet, 2 beraberlik 6:2 2. Mısır 5 1 galibiyet, 2 beraberlik 5:3 3. İran 3 3 beraberlik 3:3 4. Yeni Zelanda 1 1 beraberlik, 2 mağlubiyet 4:10

Belçika ve Mısır milli takımlarını taraftarları adına çeyrek finale yükseldikleri için tebrik ederiz! Play-off mücadelelerinin çok daha heyecanlı geçeceği kesin.