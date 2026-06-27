Shomurodov: «Asıl hedefimiz halkımızı galibiyetle mutlu etmek»

·1·Spor
Shomurodov: «Asıl hedefimiz halkımızı galibiyetle mutlu etmek»

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında karşı karşıya gelecekleri Kongo DR öncesinde düşüncelerini paylaştı.

Forvet oyuncusu, takımın temel amacının Özbekistan halkını ilk galibiyetle sevindirmek olduğunu vurguladı.

«Asıl hedefimiz, bizi destekleyen halkımızı mutlu etmek. Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü attık, şimdi görevimiz ilk galibiyeti elde etmek», dedi Shomurodov.

Kaptan, takımın sadece hücumu düşünüp savunmayı ihmal etmeyeceğini de belirtti.

«Gol atmaya çalışırken arka hattı unutmak istemiyoruz. Disiplinli bir oyun sergilememiz ve her şeyden önce galibiyete ulaşmamız önemli», diye ekledi.

Shomurodov, taraftarların desteğinin takım tarafından tamamen hissedildiğini söyledi.

Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinin aktardığına göre futbolcu, «Sadece stadyumdakilerin değil, Özbekistan'daki taraftarlarımızın da desteğini hissettik. Onlara teşekkür ediyoruz ve sıradaki maçta onları mutlu etmeye çalışacağız», ifadelerini kullandı.

Özbekistan ile Kongo DR arasındaki karşılaşma 28 Haziran'da Taşkent saatiyle 04:30'da başlayacak. Afrika temsilcisinin 1 puanı bulunurken, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan henüz puan alamadı.

Eldor ŞomurodovÖzbekistanKongo DCFabio CannavaroUFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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