Mohamed Salah İran maçında sakatlandı

·2·Spor
Mohamed Salah İran maçında sakatlandı

Mısır milli takımının forveti Mohamed Salah, Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında İran'a karşı oynanan karşılaşmada sakatlandı.

Ünlü forvet, ikinci yarının hemen başında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yedek kulübesine döndüğünde, Mısır milli takımının sağlık ekibi sakatlanan bacağını bandajladı.

Salah'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Play-off maçlarında oynayıp oynamayacağı tıbbi kontrollerin ardından belli olacak.

Mısır milli takımının Dünya Kupası'nda play-off aşamasına yükselme konusunu önceden garantilediği belirtilmelidir.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Mevcut dünya şampiyonu, 2022 finalinde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'dir.

Mohamed SalahMısırİranABDKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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