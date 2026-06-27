Huawei, internet hızını 5 kat artıran GigaUplink teknolojisini tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, Şanghay'daki MWC Shanghai 2026 fuarı kapsamında mobil iletişim alanında devrim niteliğinde bir yenilik olan GigaUplink teknolojisini duyurdu. Bu çözüm, cihazdan ağa veri iletim (uplink) hızını önemli ölçüde artırmaya odaklanıyor ve gelecekteki yapay zeka ekosistemleri için bir temel oluşturuyor. Ixbt.com haber veriyor.

Mobile AI Industry Summit zirvesinde tanıtılan bu teknoloji; sektör uzmanları, operatörler ve uluslararası kuruluş temsilcileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Etkinlik katılımcılarına göre, mobil cihazlarda yapay zeka (AI) servislerinin yaygınlaşması, kullanıcılardan ağa gönderilen veri miktarının keskin bir şekilde artmasına neden olacak. Bu nedenle, özellikle çıkış kanalı kapasitesini artırmak, iletişim operatörleri için en öncelikli görev haline geldi.

Teknik özellikler ve verimlilik

Huawei GigaUplink çözümü, çok antenli sistemlerin (multi-antenna systems) güncellenmiş modellerini ve üç adet akıllı etkileşim algoritmasını içeriyor. ixbt.com verilerine göre, bu kombinasyon çıkış kanalının iletim kapasitesini 5 kat artırma imkanı sağlıyor. Ayrıca, ağ kapsama alanı kalitesi 10 dB iyileştirilerek sinyalin zayıf olduğu bölgelerde bile stabil bir bağlantı sağlanıyor.

Şirketin 8T8R ve Massive MIMO serisindeki ürünleri, uzaysal çoklama ve çok antenli alım fonksiyonlarını destekliyor. Buna, Huawei'nin özel hüzmeleme (beamforming) teknolojisi aracılığıyla ulaşıldı. Bu yaklaşım, veri akışının hassas bir şekilde yönlendirilmesine ve gürültünün azaltılmasına hizmet ediyor.

Mobil yapay zekanın yeni dönemi

Yeni teknoloji, Huawei tarafından geliştirilen GigaGreen çözümü ile entegre edildi. GigaGreen sistemi, ağların basitleştirilmiş ve ultra geniş bant düzeninde konuşlandırılması için tasarlanmış olup, operatörlerin enerji verimliliğini korurken yüksek kapasiteli bir altyapı oluşturmasına yardımcı oluyor.

Huawei temsilcisi Tsen Chuan, konuşmasında şirketin endüstri ortaklarıyla birlikte mobil AI için GigaUplink ağları kurmaya devam edeceğini vurguladı. Sözlerine göre, ortak standartların geliştirilmesi ve ekosistemin büyütülmesi, mobil iletişim sektörünü bir sonraki "altın on yıla" taşıyacak. Bu da karşılığında bulut bilişim ve gerçek zamanlı AI hizmetlerinin kalitesini yeni bir seviyeye çıkaracak.

Özbekistan gibi hızla gelişen pazarlar için bu teknoloji, gelecekte 5G ve 5.5G ağlarının genişletilmesinde kritik bir önem taşıyabilir. Çıkış kanalı hızının artışı; özellikle video konferanslar, yüksek kaliteli streaming ve bulut oyunları (cloud gaming) gibi hizmetlerin popülerleştiği bir dönemde oldukça güncel bir ihtiyaçtır.