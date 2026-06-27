2026 Dünya Kupası: Bugün Oynanacak Maçların Listesi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının belirleyici üçüncü tur karşılaşmaları devam ediyor.

Bugün ve yarın L, K ve J gruplarında kritik mücadeleler oynanacak. Günün ana maçlarından birinde Özbekistan milli takımı, Kongo DR karşısında sahaya çıkacak.

L grubunda saat 02:00'de Panama ile İngiltere, Hırvatistan ile Gana karşı karşıya gelecek. Bu maçların ardından gruptaki nihai sıralamalar belli olacak.

Saat 04:30'da K grubunun iki belirleyici maçı oynanacak. Özbekistan milli takımı Kongo DR ile mücadele ederken, Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan için bu karşılaşma, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alma fırsatı anlamına geliyor.

Gün programı, saat 07:00'de Ürdün ile son dünya şampiyonu Arjantin arasındaki mücadele ile sona erecek.

Bugünkü maç listesi:

Panama — İngiltere — 02:00

Hırvatistan — Gana — 02:00

Kongo DR — Özbekistan — 04:30

Kolombiya — Portekiz — 04:30

Ürdün — Arjantin — 07:00

Üçüncü turda her puan büyük önem taşıyor. Bazı takımlar play-off bileti için, bazıları ise grupta üst sıraları elde etmek için mücadele edecek.