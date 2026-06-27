Arjantin, Son 16 Turunda Yeşil Burun Adaları ile Karşılaşacak

Dünya şampiyonu Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Arjantinliler, J grubunu lider tamamlayarak play-off biletini kaptı. Bir sonraki rakipleri ise Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları olacak.

Afrika temsilcileri, H grubunda üç beraberlik alarak ikinci sırayı elde etti. Böylece Yeşil Burun Adaları, ilk Dünya Kupası katılımında play-off aşamasına yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki son 16 turu karşılaşması 3 Temmuz'da Miami şehrinde oynanacak. Mevcut şampiyon maçın favorisi olsa da, Yeşil Burun Adaları grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak kolay bir rakip olmadığını kanıtladı.

H grubunu lider tamamlayan İspanya ise son 16 turunda J grubunun ikinci sıradaki takımıyla kozlarını paylaşacak.

Bu bilet için Avusturya ve Cezayir milli takımları mücadele ediyor. Bu nedenle İspanya'nın play-off rakibi, grubun son maçlarının ardından netleşecek.