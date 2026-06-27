Arjantin, Son 16 Turunda Yeşil Burun Adaları ile Karşılaşacak

·3·Spor
Arjantin, Son 16 Turunda Yeşil Burun Adaları ile Karşılaşacak

Dünya şampiyonu Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Arjantinliler, J grubunu lider tamamlayarak play-off biletini kaptı. Bir sonraki rakipleri ise Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları olacak.

Afrika temsilcileri, H grubunda üç beraberlik alarak ikinci sırayı elde etti. Böylece Yeşil Burun Adaları, ilk Dünya Kupası katılımında play-off aşamasına yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki son 16 turu karşılaşması 3 Temmuz'da Miami şehrinde oynanacak. Mevcut şampiyon maçın favorisi olsa da, Yeşil Burun Adaları grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak kolay bir rakip olmadığını kanıtladı.

H grubunu lider tamamlayan İspanya ise son 16 turunda J grubunun ikinci sıradaki takımıyla kozlarını paylaşacak.

Bu bilet için Avusturya ve Cezayir milli takımları mücadele ediyor. Bu nedenle İspanya'nın play-off rakibi, grubun son maçlarının ardından netleşecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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