ABD Hükümeti Claude Mythos 5 Yapay Zeka Modeli Üzerindeki Yasağı Kaldırdı

ABD hükümeti, Anthropic tarafından geliştirilen ve dünyanın en güçlü yapay zeka sistemlerinden biri olarak kabul edilen Claude Mythos 5 modeli üzerindeki engellemeyi kaldırdı. Bu karar sonucunda şirket, teknolojisini büyük şirketler ve devlet kurumları dahil 100'den fazla Amerikan kurumuna sunma imkanına kavuştu. Bu adım, Donald Trump yönetimi ile teknoloji devi arasındaki gerginliği yumuşatma yolunda önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

İki hafta önce ABD hükümeti, Mythos modeli üzerinde ihracat kontrolleri uygulamaya koymuştu. O dönemde Amazon ve diğer birçok ortak, bu sistemin kötü niyetli kişiler tarafından "hacklenebileceği" ve tehlikeli amaçlarla kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Güvenlik önlemleri kapsamında sadece Mythos değil, onun biraz daha zayıf bir analoğu olan Fable 5 modeli de engellenmişti. Fable 5 modelinin akıbeti hakkında henüz resmi bir bilgi verilmemiş olsa da müzakereler olumlu yönde ilerliyor.

Güvenlik protokolleri ve hükümetle iş birliği

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic'in hesaplama sistemleri baş uzmanı Tom Brown'a gönderdiği mektupta, modelin kullanımı için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Bakanlık, hükümet ve şirket arasında yürütülen yoğun günlük müzakereler sonucunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Artık yalnızca "güvenilir ortaklar" bu yüksek teknolojiye sahip modele erişim hakkı kazanacak.

Anlaşmaya göre Anthropic, yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesi, standartların belirlenmesi ve özel yazılım protokollerinin geliştirilmesi konusunda ABD hükümeti ile yakın iş birliği yapma taahhüdünde bulundu. Bu tür kontrol mekanizmaları, ulusal güvenliğin sağlanması ve teknolojik üstünlüğün korunması için son derece kritik kabul ediliyor.

Rekabet ve küresel kısıtlamalar

İlginç olan şu ki, Claude Mythos 5'in engellemesi kaldırıldığı gün, Anthropic'in ana rakibi olan OpenAI da en yeni GPT-5.6 modelini tanıttı. Ancak OpenAI da bu modeli yalnızca hükümet tarafından onaylanmış sınırlı sayıda ortağa sunmakla yetindi. Bu durum, yapay zeka alanındaki yarışın artık sadece teknolojik yeteneklerle değil, aynı zamanda devlet denetimi altında gerçekleştiğini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Trump yönetimi, Anthropic şirketine Fable 5 ve Mythos 5 modellerinin tüm yabancı vatandaşlar için yasaklanmasını emretmişti. Buna yanıt olarak şirket, bu modellere dünya genelindeki erişimi tamamen kapatmıştı. Şu an için yeni kolaylıklar yalnızca ABD içindeki seçilmiş kuruluşlar için geçerli olup, uluslararası kullanıcılar için kısıtlamalar devam edebilir.

Uzmanlara göre, Claude Mythos 5 gibi güçlü modellerin devlet denetimi altında açılması, yapay zekanın gelecekteki gelişim yörüngesini belirleyecektir. Bu süreç, teknolojik inovasyonlar ile ulusal güvenlik çıkarları arasındaki hassas dengeyi bulmaya yönelik bir girişimdir.