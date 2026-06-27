İspanya galibiyet sonrası iki futbolcusu için endişeli

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında İspanya milli takımı, Uruguay'ı tek golle mağlup etti.

Karşılaşmanın kaderini Baena'nın attığı tek gol belirledi. İspanya, 1-0'lık galibiyetle grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Ancak kritik galibiyetin ardından "La Roja" teknik heyeti için endişe verici haberler geldi. Marca'nın haberine göre, orta saha oyuncuları Nico Williams ve Yeremi Pino, Uruguay maçında sakatlandı.

İspanya başantrenörü Luis de la Fuente, oyuncuların durumunun sağlık ekibinin kontrolünde olduğunu belirtti.

"Onları yakından takip ediyoruz. Nico'da bir rahatsızlık var. Bu bir kas sakatlığı veya yorgunlukla ilgili olabilir", dedi teknik adam.

Şimdi İspanya taraftarları, Williams ve Pino'nun play-off maçına kadar iyileşip iyileşmeyeceği konusunda endişeli. Takım grubu lider olarak son 16 turuna kalmış olsa da, iki önemli oyuncunun durumu bir sonraki maç öncesi temel meselelerden biri haline geldi.