İspanya galibiyet sonrası iki futbolcusu için endişeli

·28·Spor
İspanya galibiyet sonrası iki futbolcusu için endişeli

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında İspanya milli takımı, Uruguay'ı tek golle mağlup etti.

Karşılaşmanın kaderini Baena'nın attığı tek gol belirledi. İspanya, 1-0'lık galibiyetle grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Ancak kritik galibiyetin ardından "La Roja" teknik heyeti için endişe verici haberler geldi. Marca'nın haberine göre, orta saha oyuncuları Nico Williams ve Yeremi Pino, Uruguay maçında sakatlandı.

İspanya başantrenörü Luis de la Fuente, oyuncuların durumunun sağlık ekibinin kontrolünde olduğunu belirtti.

"Onları yakından takip ediyoruz. Nico'da bir rahatsızlık var. Bu bir kas sakatlığı veya yorgunlukla ilgili olabilir", dedi teknik adam.

Şimdi İspanya taraftarları, Williams ve Pino'nun play-off maçına kadar iyileşip iyileşmeyeceği konusunda endişeli. Takım grubu lider olarak son 16 turuna kalmış olsa da, iki önemli oyuncunun durumu bir sonraki maç öncesi temel meselelerden biri haline geldi.

İspanyaUruguayNico WilliamsYeremi PinoLuis de la Fuente
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2026 Dünya Kupası: Bugün Oynanacak Maçların Listesi2026 Dünya Kupası: Bugün Oynanacak Maçların ListesiBugün, 11:19Mohamed Salah İran maçında sakatlandıMohamed Salah İran maçında sakatlandıBugün, 11:13Ronaldo, Messi ve... Abduqodir Husanov Forbes SıralamasındaRonaldo, Messi ve... Abduqodir Husanov Forbes SıralamasındaBugün, 11:05Özbekistan, Kongo DR maçına beyaz forma ile çıkacakÖzbekistan, Kongo DR maçına beyaz forma ile çıkacakBugün, 10:48Scaloni, Messi'yi Ürdün maçında yedek kulübesine çekiyorScaloni, Messi'yi Ürdün maçında yedek kulübesine çekiyorBugün, 10:442026 Dünya Kupası play-off turuna beş takım daha katıldı2026 Dünya Kupası play-off turuna beş takım daha katıldıBugün, 10:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı