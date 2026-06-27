Ronaldo, Messi ve... Abduqodir Husanov Forbes Sıralamasında

Özbekistan'ın günümüzdeki en popüler futbolcusu Abduqodir Husanov'un çok sayıdaki taraftarı için bir başka harika haber daha! Prestijli Forbes Sport portalı, Özbekistan milli takımı ve İngiltere'nin dev kulübü Manchester City'nin savunmacısı Abduqodir Husanov'u, kendi ülkesinde en çok kazanan futbolcular sıralamasına dahil etti. Kuruluş, 2026 Dünya Kupası katılımcıları arasından kendi ülkelerinde en zengin olan 48 futbolcunun listesini hazırladı.

Sıralama nasıl oluşturuldu ve kriterleri nelerdi?

Forbes Sport araştırmacıları, bu sıralamayı futbolcuların yıllık toplam gelirlerine göre şekillendirdi. Burada sadece saha içindeki performanslar değil, aşağıdaki tüm gelir kaynakları dikkate alındı:

Kulüpteki resmi maaş ve bonuslar;

Sponsorluk sözleşmeleri ve reklam anlaşmaları;

Lisans ödemeleri ve kişisel işletmelerden gelen karlar.

Hesaplamalarda sektörün en güvenilir kaynakları olan Capology, Football Benchmark ve Spotrac verilerinden yararlanılmış olup, tüm tutarlar vergiler ve menajerlik komisyonları hariç olarak belirtilmiştir.

Abduqodir Husanov'un milyarlarca değerindeki konumu ve gelirleri

Bu prestijli listeye Özbekistan'dan sadece bir futbolcu — 22 yaşındaki Abduqodir Husanov dahil edildi ve genel sıralamada 38. sırayı aldı.

Forbes Sport'un değerlendirmesine göre, futbolcumuzun yıllık geliri şu şekildedir:

Futboldan elde ettiği gelir: 5 milyon ABD doları;

Futbol dışı gelirleri: 1,2 milyon ABD doları.

Makalede belirtildiği üzere, Özbek futbol yıldızının ana sponsoru dünyaca ünlü Puma şirketidir. Ayrıca Husanov'un girişimcilik yeteneği de takdire şayan: 2025 yılında kendi kişisel AK45 enerji içeceği markasını hayata geçirmiş ve bu başarılı proje, ticari gelirlerinin değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmuştur.

Dünyanın en zengin üçlüsü: Ronaldo yine lider!

Sıralamanın zirvesini her zamanki gibi dünya futbolunun efsaneleri işgal ediyor:

Cristiano Ronaldo (Portekiz) — Yıllık toplam geliri 280 milyon dolar. Bunun 230 milyon doları futboldan, 50 milyon doları ise reklam ve ticaretten gelmektedir. Lionel Messi (Arjantin) — Yıllık geliri 130 milyon dolar. Ronaldo'nun aksine Messi ticaretten daha fazla kazanıyor: 60 milyon dolar futboldan, 70 milyon dolar ise ticari faaliyetlerden. Kylian Mbappe (Fransa) — Yıllık toplam geliri 95 milyon dolar. Fransız yıldızın 70 milyon doları futboldaki emeği, 25 milyon doları ise reklam sözleşmeleri sayesindedir.

Futbolcumuz Abduqodir Husanov'un bu dünya yıldızlarıyla birlikte dünyanın en prestijli finansal sıralamalarında yer alması, Özbek futbolunun uluslararası arenadaki itibarının ne kadar yükseldiğinin bir kanıtıdır!