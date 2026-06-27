ABD'de Tarihi Dönüm Noktası: İsrail ve Lübnan Arasında Anlaşma İmzalandı!

·40·Dünya
ABD'de Tarihi Dönüm Noktası: İsrail ve Lübnan Arasında Anlaşma İmzalandı!

Orta Doğu'dan uzun zamandır beklenen ve çok önemli bir siyasi haber! 1948'den beri resmi diplomatik ilişkileri olmayan ve hukuken savaş halinde sayılan İsrail ve Lübnan devletleri, Washington'da ABD aracılığıyla çerçeve (temel) bir anlaşmayı resmen imzaladılar.

26 Haziran'da imzalanan bu belge, iki komşu ülke arasında uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanması yolundaki ilk büyük adım olarak değerlendiriliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu anlaşmanın bölgede istikrar kurmak için çok önemli bir temel olduğunu vurguladı.

Anlaşma Şartları: Birlikler Nereden Çekilecek?

Axios yayıncısının İsrail ve ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı habere göre plan şu şekilde uygulanacak:

  • Toprakların Teslimi: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzey ve güneyinde yer alan iki küçük bölgeden birliklerini kısmen çekecek.

  • Lübnan Ordusunun Kontrolü: Bu bölgelerin kontrolü, bir pilot proje olarak Lübnan ulusal ordusuna devredilecek.

  • ABD'nin Rolü: Sürece ABD ordusu da doğrudan katılıyor. ABD askerleri, bu bölgelere Hizbullah savaşçılarının yeniden yerleşmemesini sıkı bir şekilde denetleyecek.

Tarafların Tepkileri: Bir Anlaşma, Üç Farklı Bakış Açısı

Belge imzalanmış olsa da, tarafların açıklamalarında ciddi farklılıklar göze çarpıyor.

İsrail: «İran'a Verilen Ağır Bir Darbe»

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın ardından IDF'nin Lübnan'ın güneyinde kurduğu «güvenlik bölgesini» şimdilik tamamen terk etmeyeceğini açıkladı. Netanyahu'ya göre, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar İsrail askerleri orada kalmaya devam edecek.

Netanyahu, «Aslında İsrail, Lübnan ve ABD; Lübnan'da ne İran'ın ne de Hizbullah'ın veya başka herhangi bir dış gücün yerinin olmadığını beyan ediyor» dedi.

Lübnan: «Egemenliğimizi Kimseyle Paylaşmayız»

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, bu olayı vatandaşlarının kendi evlerine ve özgürleştirilen topraklara dönmeleri için atılmış ilk umut verici adım olarak nitelendirdi ve Lübnan'ın egemenliğini kararlılıkla koruyacağını belirtti.

«Hizbullah»: «İç Savaş Çıkabilir»

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail birliklerinin Lübnan topraklarının her karışından koşulsuz olarak çekilmesini talep ediyor. Grubun temsilcisi Milletvekili Hasan Fadlallah ise Lübnan hükümetinin bu anlaşmayı uygulamaya çalışması durumunda, bunun ülkede bir iç savaşa yol açabileceği konusunda uyardı.

Sıradaki Adım Ne? Acı İstatistikler

Taraflar, söz konusu belge temelinde nihai ve tam bir barış anlaşmasını 60 gün içinde geliştirmeyi planlıyorlar.

Bu zamana kadarki durum ise oldukça trajikti. Bu yılın Mart ayında Hizbullah'ın İsrail'e füze ve dron saldırıları düzenlemesinin ardından İsrail, Lübnan'da geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlatmıştı. 19 Haziran'da açıklanan ateşkes anlaşması ise aynı gün bozuldu ve yeniden can kayıpları yaşandı.

Savaşın Sonuçları Rakamlarla:

  • Lübnan'da: İsrail saldırıları sonucunda 3.900'den fazla kişi hayatını kaybetti (Lübnan Sağlık Bakanlığı verileri).

  • İsrail'de: Çatışmalar sırasında 32 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan'daki askeri hareketlerin durdurulması, ABD ve İsrail'in İran ile ilgili büyük ihtilafını diplomatik yollarla çözmedeki en temel şartlardan biridir. Önümüzdeki 60 gün içinde bölgede gerçek bir barış kurulup kurulmayacağını zaman gösterecek.

İsrailLübnanWashingtonMarco RubioBinyamin Netanyahu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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