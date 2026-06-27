Yunanistan Tarihinde İlk Kez Kendi Astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderiyor

Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki ilk insanlı uzay görevi için hazırlık yaptığını resmen duyurdu. Bu tarihi adım, Yunanistan'ın 2035 yılına kadar planlanan yeni ulusal uzay stratejisinin önemli bir parçası olup, ülkenin uzay keşfi konusundaki hırslarını yeni bir aşamaya taşıyacak. Ixbt.com haber veriyor.

Başbakan Kiriakos Mitsotakis'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, uzaya gidecek ilk Yunan astronot, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzmanı, astronom ve uzay tıbbı doktoru Adrianos Golemis olacak. Görevin önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor ve süresinin üç haftaya kadar çıkması bekleniyor.

Bilimsel araştırmalar ve stratejik hedefler

Adrianos Golemis, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçireceği süre boyunca Yunanistan'daki onlarca bilim ekibi, üniversite ve araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan bir dizi bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Şu an için araştırmaların tam olarak hangi alanlarda yürütüleceği açıklanmasa da, bu proje ulusal bilim için dev bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan hükümeti, bu alanı geliştirmek için ciddi mali kaynaklar da seferber etti. Özellikle, önümüzdeki dört yıl boyunca uzay projeleri için Avrupa fonlarından yaklaşık 350 milyon euro tutarında kaynak sağlanması garanti edildi. Bu fonlar sadece uçuşun organizasyonu için değil, aynı zamanda ülkedeki havacılık ve uzay altyapısının geliştirilmesi için de kullanılacak.

Dijital Yönetişim ve Yapay Zeka Bakanı Dimitris Papastergiu'nun katıldığı toplantıda, bu görevin Yunan bilim insanları için uluslararası alanda yeni kapılar açacağı vurgulandı. Projenin temel amaçlarından biri, yerel teknoloji şirketlerinin uzay endüstrisindeki katılımını genişletmek ve inovatif çözümlerin ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Ekonomik verimlilik ve gelecek perspektifleri

Hükümet, bu uçuşla sadece bilimsel değil, aynı zamanda önemli ekonomik faydalar da elde etmeyi hedefliyor. Yunan şirketleri için havacılık ve uzay alanında yeni siparişlerin ve iş birliklerinin kurulmasının ülke ekonomisine olumlu etkilemesi bekleniyor. Böylece Yunanistan, uzay teknolojileri geliştiren az sayıdaki Avrupa ülkesi arasında sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu faaliyete geçeli çeyrek asırdan fazla zaman geçmiş olsa da, Yunanistan için bu görev, yörüngeye kendi temsilcisini gönderme konusundaki ilk deneyimi olacak. Bu olay, ülkenin uzay keşfinde yeni bir dönemi başlatacak ve genç nesiller arasında mühendislik ile temel bilimlere olan ilgiyi artırmaya hizmet edecektir.