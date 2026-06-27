Arjantin Milli Takımında «Messi Bağımlılığı»: Şampiyonların Sadece Leo'ya Güvenmesi Riskli mi

·27·Spor
Arjantin Milli Takımında «Messi Bağımlılığı»: Şampiyonların Sadece Leo'ya Güvenmesi Riskli mi

Arjantin milli takımı 2026 Dünya Kupası'na harika bir başlangıç yapmış olsa da, takım oyunundaki bir detay uzmanları endişelendiriyor. Lionel Messi turnuvanın başında rakip kalelere beş gol atmayı başardı, ancak takım arkadaşlarından henüz hiçbiri gol atamadı. Bu durum, mevcut dünya şampiyonlarının oyun sisteminin hâlâ tamamen tek bir kişiye bağımlı olduğunu gösteriyor. Goal.com'un haberine göre.

Lionel Scaloni yönetimindeki teknik ekibin, oyun felsefesini yaşlanan süper yıldızın etrafında kurduğu sır değil. Bu strateji meyvelerini verdi: «Albiceleste» üst üste iki kez Copa América'yı kazandı ve şimdi ikinci kez Dünya Şampiyonu olmak için ana aday konumunda. Bu nedenle, Arjantin'de kariyerinin son aşamasında olan forvete güvenme konusunda hiçbir tartışma yaşanmıyor.

Messi — sadece bir futbolcu değil, koca bir sistem

Ünlü forvet Zlatan Ibrahimovic, Fox Sports'a verdiği röportajda Messi'nin takım için önemini yüksek değerlendirdi. Ona göre Lionel, Arjantin için sadece en iyi futbolcu değil, aynı zamanda bütün bir sistemdir. İsveçli efsane, «Büyüklük, her şeyin sana bağlı olması değil, sen olduğun için herkesin daha iyi oynamasıdır» diyerek vurguladı.

Messi, yıllar boyunca kaptanlık yeteneklerine yönelik şüpheleri ortadan kaldırdı. Artık o sadece gol ve asist kaynağı değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını imkansız şeylere inandırabilen gerçek bir lidere dönüştü. Ancak, Messi sahada olmadığında takımın ne durumda kalacağı, play-off aşaması öncesindeki en büyük soru işareti.

Sıradaki sınav ve kadro rotasyonu

Grup aşamasının son turunda Ürdün ile yapılacak karşılaşmanın Scaloni için önemli bir deneyim alanı olması bekleniyor. Cezayir ve Avusturya karşısında alınan galibiyetlerin ardından Arjantin, gruptaki liderliğini erkenden garantiledi. Bu durum, teknik direktöre ana yıldızı dinlendirme ve diğer forvetleri deneme imkanı veriyor.

Inter Miami kulübü, Mayıs ayı sonunda Messi'de kas yorgunluğu olduğunu duyurmuştu. Beş hafta içinde sekiz maç oynamak, 37 yaşındaki futbolcu için fiziksel olarak zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, Ürdün maçı diğer hücum oyuncuları için kendilerini gösterme ve «Messi bağımlılığından» kısmen de olsa kurtulma fırsatıdır.

Şu anda Lionel Messi, turnuvanın «Altın Ayakkabı» ödülü yarışında lider durumda. Bu ödül, onun geniş koleksiyonunda henüz bulunmayan nadir başarılardan biri. Ancak takımın genel başarısı için diğer forvetlerin de «uyanması» ve gol atma sorumluluğunu üstlenmesi belirleyici önem taşıyacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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