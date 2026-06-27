2026 Dünya Kupası'nda Gol Şov: Gol Krallığı Yarışında Son Durum Ne?

·33·Spor
2026 Dünya Kupası'nda Gol Şov: Gol Krallığı Yarışında Son Durum Ne?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası en heyecanlı evresine girdi. Bir sonraki maç günü futbolseverlere gerçek bir gol yağmuru ve beklenmedik sonuçlar sundu. Gün boyunca toplam 6 kıyasıya mücadele gerçekleşti.

Günün tüm sonuçlarına göz atın:

Bugünkü karşılaşmalarda güçler şu şekilde dağıldı:

Karşılaşmalar

Skor

Maç Detayı

Senegal — Irak

5 : 0

Senegal, rakibini 5 golsüz mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Norveç — Fransa

1 : 4

Fransızlar, Haaland'ın takımına karşı hiç acımadı.

Yeşil Burun Adaları — Suudi Arabistan

0 : 0

Sert geçen mücadelede gol sesi çıkmadı.

Uruguay — İspanya

0 : 1

İspanyollar tek farklı galibiyeti hanesine yazdırdı.

Mısır — İran

1 : 1

İki temsilci çekişmeli bir beraberliğe imza attı.

Yeni Zelanda — Belçika

1 : 5

Belçikalılar rakip ağları 5 kez havalandırdı.

Gol Krallığı Yarışı: Messi Tahtını Kimseye Bırakmıyor!

Turnuvanın en golcü oyuncusu olma mücadelesi saatten saate kızışıyor. Şu anda gol krallığı listesinin başında, mevcut dünya şampiyonu ve Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi yer alıyor. Hesabında 5 gol bulunuyor.

Ancak onun hemen arkasında, Leo'ya ciddi rakip olan tehlikeli bir takipçi grubu oluştu. Şu an için şu futbolcuların hesabında 4'er gol var:

  • Erling Haaland (Norveç)

  • Vinicius Junior (Brezilya)

  • Kylian Mbappe (Fransa)

  • Ousmane Dembele (Fransa)

Bilgi için: 2026 Dünya Kupası mücadeleleri bu yılın 11 Haziran'ında başladı ve 19 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Gelişmeleri bizden takip etmeye devam edin!

Lionel MessiErling HaalandKylian MbappéVinícius JúniorFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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