Özbekistan - Kongo maçında ikinci yarı başladı: Shomurodov'dan gol (video)

Dünya Kupası grup aşamasının en belirleyici ve tarihi karşılaşması başladı. Grup K'nın 3. maçında karşı karşıya gelen Kongo DR ve Özbekistan milli takımları arasındaki mücadelenin ilk yarısı sona erdi. Şu ana kadar sahada temsilcilerimizin tam üstünlüğü gözlemleniyor.

Sardor sahneye çıktı: Shomurodov'dan hızlı gol

Karşılaşma temsilcilerimizin üst üste geliştirdiği ataklarla başladı. Maçın henüz 10. dakikasında milli takımımızın kaptanı ve lideri Eldor Shomurodov rakip savunmacıların hatasını iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve skoru açtı — 0:1!

Bu golden sonra da Fabio Cannavaro'nun öğrencileri disiplinli bir oyun sergileyerek rakibe neredeyse hiç fırsat vermedi. İlk yarı, temsilcilerimizin küçük ama çok kritik üstünlüğüyle tamamlandı.

2026 Dünya Kupası. 3. Tur (İlk yarı sonucu) Kongo DR — Özbekistan 0:1 Gol: Eldor Shomurodov (10)

Takımların sahaya çıkan kadroları

İlk yarıyı yüksek tempoda geçiren her iki milli takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Kongo DR – Mpasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku, Mutussami, Chipenga, Sadiki, Bakambu, Vissa, Mbemba, Masuaku.

Özbekistan – Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev, Shomurodov.

İkinci yarıda da vatandaşlarımızın aynı azmi ve güzel oyunu sürdürmesini, Dünya Kupaları tarihindeki ilk galibiyetlerini kutlamalarını diliyoruz. İleri Özbekistan!