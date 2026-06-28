Kongo DR Play-off Yolunda Birinci Sıraya Yükseldi

·87·Spor
Kongo DR Play-off Yolunda Birinci Sıraya Yükseldi

Dünya Kupası grup aşamasında üçüncü sırayı alan milli takımlar sıralamasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti birinci sıraya yükseldi.

Kongo DR, üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak dört puan topladı. Takım, rakiplerinin kalesine dört gol atarken kalesinde üç gol gördü. Averajı artı bir olarak kaydedildi.

İsveç, Gana ve Ekvador da dört puan topladı. Ancak ek göstergeler sayesinde Kongo DR bu takımların üzerinde yer alıyor. Bosna-Hersek ve Paraguay'ın da puanı dört.

Şu an için sıralamanın ilk altı basamağı, play-off turunun 1/16 final aşamasına katılım hakkı veren sıralar olarak kabul ediliyor. Kongo DR, birinci sırada yer aldığı için bir üst tura çıkma şansını koruyor.

Senegal üç puanla yedinci, İran sekizinci ve Güney Kore dokuzuncu sırada. Cezayir ise şu ana kadar iki maçta üç puan toplayarak onuncu sırada yer alıyor.

Kongo DR Play-off Yolunda Birinci Sıraya Yükseldi
Kongo DRİsveçGanaEkvadorSenegalDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cannavaro: «Futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptı»Cannavaro: «Futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptı»Bugün, 07:15Portekiz Kolombiya ile Berabere Kaldı: Cristiano Ronaldo ve Ekibi Şanslı KurtulduPortekiz Kolombiya ile Berabere Kaldı: Cristiano Ronaldo ve Ekibi Şanslı KurtulduBugün, 06:57Portekiz'in finale giden yoldaki rakipleriPortekiz'in finale giden yoldaki rakipleriBugün, 06:56Güney Kore ve İran'a Özbekistan'dan Gecikmiş "Cevap"Güney Kore ve İran'a Özbekistan'dan Gecikmiş "Cevap"Bugün, 06:52Özbekistanlı Futbolcular Kongo DR Maçında Nasıl Puanlandı?Özbekistanlı Futbolcular Kongo DR Maçında Nasıl Puanlandı?Bugün, 06:44Özbekistan Son Turda Kongo DR Karşısında Fırsatı KaçırdıÖzbekistan Son Turda Kongo DR Karşısında Fırsatı KaçırdıBugün, 06:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı