Kongo DR Play-off Yolunda Birinci Sıraya Yükseldi

Dünya Kupası grup aşamasında üçüncü sırayı alan milli takımlar sıralamasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti birinci sıraya yükseldi.

Kongo DR, üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak dört puan topladı. Takım, rakiplerinin kalesine dört gol atarken kalesinde üç gol gördü. Averajı artı bir olarak kaydedildi.

İsveç, Gana ve Ekvador da dört puan topladı. Ancak ek göstergeler sayesinde Kongo DR bu takımların üzerinde yer alıyor. Bosna-Hersek ve Paraguay'ın da puanı dört.

Şu an için sıralamanın ilk altı basamağı, play-off turunun 1/16 final aşamasına katılım hakkı veren sıralar olarak kabul ediliyor. Kongo DR, birinci sırada yer aldığı için bir üst tura çıkma şansını koruyor.

Senegal üç puanla yedinci, İran sekizinci ve Güney Kore dokuzuncu sırada. Cezayir ise şu ana kadar iki maçta üç puan toplayarak onuncu sırada yer alıyor.