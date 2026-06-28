Özbekistanlı Futbolcular Kongo DR Maçında Nasıl Puanlandı?

Özbekistan millî takımının Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı maç sonrası futbolculara verilen puanlar belli oldu. Yayınlanan reytinge göre, takım kaptanı Eldor Shomurodov Özbekistan adına en yüksek puanı aldı.

Maçta Özbekistan'ın tek golünü atan Shomurodov 7,0 puan aldı. Azizbek Mozgovoy'un performansı 6,9 puanla değerlendirildi. Sherzod Nasrullayev ve Otabek Shukurov ise 6,7 puan aldı.

İlk 11 oyuncularının puanları:

• Eldor Shomurodov — 7,0

• Azizbek Mozgovoy — 6,9

• Sherzod Nasrullayev — 6,7

• Otabek Shukurov — 6,7

• Abbosbek Fayzullayev — 6,6

• Jasurbek Hamdamov — 6,5

• Rustam Ashurmatov — 6,5

• Xojiakbar Alijonov — 6,4

• Javohir O‘rozov — 6,3

• Abduvohid Ne’matov — 5,9

• Abduqodir Husanov — 5,8

Yedek kulübesinden oyuna girenler arasında Azizjon G‘aniyev ve Igor Sergeyev 6,5 puan aldı. Jamshid Iskandarov 6,3, Odiljon Hamrobekov ve Oston O‘runov ise 6,2 puanla değerlendirildi.

Shomurodov, takımda 7 puan sınırına ulaşan tek futbolcu oldu. En düşük puan ise Abduqodir Husanov'a verildi.