2026 Dünya Kupası: Özbekistan, Kongo DR'ye yenilerek turnuvaya veda etti

Dünya Kupası K grubunda son 3. hafta mücadeleleri tamamlandı. Özbekistan milli takımı, Kongo DR karşısında oynadığı kritik ölüm kalım maçında üzücü bir mağlubiyet alarak turnuvadaki yolculuğunu noktaladı. Grubun diğer maçında ise beklenmedik bir sonuç kaydedildi.

Kongo DR — Özbekistan: İlk yarıda üstünlük, ikinci yarıda hayal kırıklığı

Karşılaşma temsilcilerimiz için oldukça güzel başlamıştı. Eldor Shomurodov 10. dakikada skoru açarak taraftarlara umut verse de, ikinci yarıda inisiyatif tamamen Afrikalıların eline geçti.

68. dakikada Yoan Vissa penaltıyı gole çevirerek durumu eşitledi. Kısa süre sonra, yedek kulübesinden oyuna giren Mayele, Kongo'yu öne geçirdi. Hakemin ek süre olarak verdiği dakikalarda ise Vissa dublesini tamamlayarak son noktayı koydu — 3:1. Temsilcilerimiz 2026 Dünya Kupası'nı puansız ve son sırada tamamladı.

2026 Dünya Kupası. K Grubu. 3. Hafta Kongo DR — Özbekistan 3:1 Goller: Mayele (78), Vissa (68 pen, 90+1) — Shomurodov (10).

Kolombiya — Portekiz: Devler beraberliğe razı oldu

Grubun paralel olarak oynanan merkez maçında Kolombiya ve Portekiz milli takımları karşı karşıya geldi. Her iki takımda Cristiano Ronaldo ve Luis Diaz gibi yıldızlar yer almasına rağmen, karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı — 0:0. Bu sonuç, her iki deve de play-off biletini getirdi.

K grubundaki nihai puan durumu

3. hafta maçlarının ardından gruptaki durum şu şekilde oluştu. Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR bir üst tura yükseldi:

№ Takımlar Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Averaj Puan 1 Kolombiya 3 2 1 0 4:1 7 2 Portekiz 3 1 2 0 6:1 5 3 Kongo DR 3 1 1 1 4:3 4 4 Özbekistan 3 0 0 3 2:11 0

Takımların ilk 11'leri ve oyuncu değişiklikleri:

Kongo DR: Mpasi, Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Eliya, 73), Mutussami (Bongonda, 73), Chipenga (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Vissa, Mbemba, Masuaku.

Özbekistan: Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (G‘aniyev, 59), Nasrullayev, Hamdamov (Hamrobekov, 59), O‘rozov (Sergeyev, 82), Fayzullayev (O‘runov, 73), Shomurodov.

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