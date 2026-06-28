WC-2026: Kolombiya — Portekiz maçı için ilk 11'ler belli oldu

·2·Spor
WC-2026: Kolombiya — Portekiz maçı için ilk 11'ler belli oldu

Dünya Kupası'nın 3. turundaki merkez maçlardan biri olan Kolombiya ve Portekiz milli takımları arasındaki mücadele başlamak üzere. Bu kritik ve heyecan verici karşılaşma için her iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini açıkladı.

Karşılaşma Taşkent saati ile 04:30'da başlayacak.

Takımların ilk 11'leri

Maça ilk 11 olarak başlayacak futbolcuların listesini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Kolombiya

Portekiz

Vargas

Costa

Lukumi

Cancelo

Arias

Veiga

Puerta

Dias

Sanches

Mendes

Machado

Joao Neves

Lerma

Vitinha

Rodriguez

Bruno Fernandes

Arias

Felix

Dias

Neto

Cordoba

Ronaldo

Maç detayları:

  • Turnuva: WC-2026, Grup Aşaması, 3. Maç

  • Karşılaşma: Kolombiya — Portekiz

  • Başlama saati: Taşkent saati ile 04:30

Her iki takımda da dünya futbolunun yıldızları yer alıyor, taraftaları tempolu ve hücum ağırlıklı bir futbolun beklediği kesin. Bu haberi futbolsever yakınlarınızla paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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