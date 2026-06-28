WC-2026: Kolombiya — Portekiz maçı için ilk 11'ler belli oldu
Dünya Kupası'nın 3. turundaki merkez maçlardan biri olan Kolombiya ve Portekiz milli takımları arasındaki mücadele başlamak üzere. Bu kritik ve heyecan verici karşılaşma için her iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini açıkladı.
Karşılaşma Taşkent saati ile 04:30'da başlayacak.
Takımların ilk 11'leri
Maça ilk 11 olarak başlayacak futbolcuların listesini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Kolombiya
Portekiz
Vargas
Costa
Lukumi
Cancelo
Arias
Veiga
Puerta
Dias
Sanches
Mendes
Machado
Joao Neves
Lerma
Vitinha
Rodriguez
Bruno Fernandes
Arias
Felix
Dias
Neto
Cordoba
Ronaldo
Maç detayları:
Turnuva: WC-2026, Grup Aşaması, 3. Maç
Karşılaşma: Kolombiya — Portekiz
Başlama saati: Taşkent saati ile 04:30
Her iki takımda da dünya futbolunun yıldızları yer alıyor, taraftaları tempolu ve hücum ağırlıklı bir futbolun beklediği kesin. Bu haberi futbolsever yakınlarınızla paylaşın.
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