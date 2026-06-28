WC-2026: Kolombiya — Portekiz maçı için ilk 11'ler belli oldu

Dünya Kupası'nın 3. turundaki merkez maçlardan biri olan Kolombiya ve Portekiz milli takımları arasındaki mücadele başlamak üzere. Bu kritik ve heyecan verici karşılaşma için her iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini açıkladı.

Karşılaşma Taşkent saati ile 04:30'da başlayacak.

Takımların ilk 11'leri

Maça ilk 11 olarak başlayacak futbolcuların listesini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Kolombiya Portekiz Vargas Costa Lukumi Cancelo Arias Veiga Puerta Dias Sanches Mendes Machado Joao Neves Lerma Vitinha Rodriguez Bruno Fernandes Arias Felix Dias Neto Cordoba Ronaldo

Maç detayları:

Turnuva: WC-2026, Grup Aşaması, 3. Maç

Karşılaşma: Kolombiya — Portekiz

Başlama saati: Taşkent saati ile 04:30

Her iki takımda da dünya futbolunun yıldızları yer alıyor, taraftaları tempolu ve hücum ağırlıklı bir futbolun beklediği kesin. Bu haberi futbolsever yakınlarınızla paylaşın.