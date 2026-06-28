Güney Kore ve İran'a Özbekistan'dan Gecikmiş "Cevap"

·156·Spor
Güney Kore ve İran'a Özbekistan'dan Gecikmiş "Cevap"

Dünya Kupası elemelerinde Özbekistan birkaç kez diğer takımların sonuçlarına bağımlı kaldı. 2014 Dünya Kupası elemelerinin son turunda, Güney Kore kendi sahasında İran'ı mağlup etseydi, Özbekistan Dünya Kupası'na gidecekti. Ancak Koreliler 0-1 yenildi ve İran ile birlikte turnuvaya katıldı. "Aslanov bilan futbol" kanalına göre, Özbekistan'ın umutları o gün sona erdi Telegram kanalı.

2018 Dünya Kupası elemelerinde de benzer bir durum yaşandı. Özbekistan son turda Güney Kore ile berabere kaldı. Play-off'a kalabilmek için İran'ın kendi sahasında Suriye'yi mağlup etmesi gerekiyordu. Ancak maç 2-2 sonuçlandı ve Özbekistan bir kez daha şansı kaybetti.

2026 Dünya Kupası elemelerinde ise durum tersine döndü. Bu kez İran ve Güney Kore, Özbekistan'dan en az bir beraberlik bekledi. Milli takımımız 70 dakika boyunca onların istediği sonucu korudu ancak maçın sonunda üç gol yedi.

Kanal bu durumu esprili bir şekilde "gecikmiş bir intikam" olarak yorumladı. Yıllarca Özbekistan başkalarının sonuçlarını beklerken, bu kez başkaları Özbekistan'dan sonuç beklemek zorunda kaldı.

ÖzbekistanİranGüney KoreDünya KupasıElemelerAslanov bilan futbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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