Eski Teknolojilerin Mucizesi: Windows 11 İşletim Sistemi DDR1 Bellekli Bilgisayarda Çalıştırıldı

Modern teknoloji dünyasında işletim sistemlerinin sistem gereksinimleri günden güne artarken, Reddit forumunda Omores takma adlı bir meraklı herkesi şaşırtan bir deney gerçekleştirdi. Microsoft'un en son Windows 11 işletim sistemini, 20 yıl önce üretilmiş DDR1 standartlarında hızlı belleğe sahip bir bilgisayarda başarıyla çalıştırdı. Bu proje sadece eski cihazların kapasitesini değil, aynı zamanda yazılımın esnekliğini de kanıtladı. Ixbt.com haber veriyor.

Deney için temel olarak ASRock ConRoe865PE anakart seçildi. Bu kart, döneminde Intel Core 2 Duo ve Core 2 Quad işlemcileri desteklemesi, ayrıca DDR1 bellek ve AGP arayüzlü ekran kartlarıyla çalışabilmesiyle öne çıkıyordu. Sistemin merkezi işlemcisi olarak efsanevi Intel Core 2 Quad Q6600, grafik gücü için ise ATI Radeon HD 4650 AGP ekran kartı kullanıldı. ixbt.com verilerine göre, bu kadar eski donanımlarda modern bir sistemin çalışması birçok uzman için imkansız görünüyordu.

Proje sırasında en büyük zorluk, ekran kartını doğru şekilde çalıştırmakla ilgiliydi. Omores bu sorunu çözmek için 2012 yılında Windows 7 için yayınlanan 64 bit ATI sürücülerini özel olarak uyarladı. Sonuç olarak, AGP 8x arayüzü tam kapasiteyle çalıştı ve H.264 formatındaki videoların donanım düzeyinde kod çözülmesi imkanı doğdu. Bu da sistemin grafik arayüzünün akıcı çalışmasını sağladı.

Stabilite ve Beklenmedik Sonuçlar

Yazar tarafından yayınlanan videolarda, Windows 11 sisteminin modern tarayıcıları sorunsuzca açtığı, yüksek kaliteli videoları oynattığı ve hatta birkaç 3D-benchmark testini başarıyla geçtiği görülüyor. En şaşırtıcı olanı ise, bu "yaşlı" bilgisayarın zamanında sistem gereksinimleriyle ünlü olan Crysis oyununu bile çalıştırabilmiş olmasıdır. Proje sahibi, "En keyifli yanı, sistemin tamamen stabil çalışıyor olması", diye belirtiyor.

Birçok kişinin Windows 11'in gerektirdiği UEFI ve TPM 2.0 kısıtlamalarının nasıl aşıldığını merak etmesi doğaldır. Omores'in açıklamasına göre, başarının ana faktörü donanımda değil, seçilen işletim sistemi versiyonundadır. Windows 11 IoT sürümü, resmi olarak klasik BIOS sistemine sahip bilgisayarları desteklemektedir. Bu nedenle, UEFI modülünün yokluğu sistemin kurulmasına ve kullanılmasına engel olmadı.

Bu deney, eski tekniklerin hala yaygın olarak kullanıldığı bölgeler için de ilgi çekici olabilir. Her ne kadar bu yöntem günlük işler için çok verimli olmasa da, eski bilgisayarların yazılım çalışma sınırlarının henüz dolmadığını gösteriyor. Proje, modern işletim sistemlerinin doğru yaklaşımla 20 yıllık "antikalarda" bile yaşayabileceğini kanıtladı.

Sonuç olarak, bu projenin pratik faydadan ziyade bilimsel ve mühendislik merakına hitap ettiği söylenebilir. Teknoloji tutkunlarına kısıtlamaları aşmanın ve eski cihazlara yeni bir hayat vermenin mümkün olduğunu bir kez daha hatırlattı. Windows 11 ve DDR1 belleğin bu sıra dışı uyumu, şüphesiz IT topluluğunda uzun süre tartışılacaktır.