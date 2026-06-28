Özbekistan Son Turda Kongo DR Karşısında Fırsatı Kaçırdı

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası G Grubu üçüncü turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1-3 mağlup oldu. Atlanta'daki stadyumda oynanan maçta Özbekistan'ın tek golünü Eldor Shomurodov kaydetti.

Shomurodov 10. dakikada golü atarak milli takımımızı öne geçirdi. Ancak ikinci yarıda Kongo DR durumu değiştirdi. Yoan Vissa 68. dakikada beraberlik golünü atarken, 76. dakikada Ibrahim Mbate takımını öne geçirdi. 90+1. dakikada Vissa ikinci golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Maç istatistiklerinde Kongo DR üstünlük kurdu. Afrika ekibi rakip kaleye 19 şut çekerken, bunların dördü isabetliydi. Özbekistan ise üç şut denedi ve bunlardan birini kaleye yönlendirdi.

Topla oynama oranları Kongo DR için %58, Özbekistan için %42 olarak gerçekleşti. Kongo futbolcuları 473 pası %86 isabetle gerçekleştirirken, Özbekistan 350 pas yaptı ve pas isabet oranı %76 oldu.

Kural ihlalleri Özbekistan tarafında daha fazla kaydedildi. Milli takımımız 15 kez, Kongo DR ise 6 kez faul yaptı. Kongo futbolcuları üç, Özbekistan ise iki sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı.

Kornerlerde Özbekistan 4-2 üstünlük sağladı. Ofsayt sayısı Kongo DR'de üç, Özbekistan'da ise bir oldu.

Grup aşaması sonuçlarına göre Özbekistan, üç maçının tamamında mağlup olarak puansız dördüncü sırada kaldı. Kongo DR dört puanla üçüncü sırayı aldı. Kolombiya yedi puanla birinci, Portekiz ise beş puanla ikinci oldu.