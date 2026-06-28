Kolombiya - Portekiz maçı canlı anlatım

·519·Spor
Kolombiya - Portekiz maçı canlı anlatım

2026 Dünya Kupası G Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Kolombiya ve Portekiz milli takımları karşı karşıya geliyor. Miami Gardens'taki stadyumda oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında skor 0-0.

İlk yarıda her iki takım da hücum ağırlıklı bir oyun sergiliyor. Kolombiya rakip kaleye 9 şut çekerken, bunlardan sadece biri isabetli oldu. Portekiz ise 8 şut çekip ikisini kaleye yönlendirdi.

Topla oynama oranında Kolombiya %54 ile üstünlük kurarken, Portekiz'de bu oran %46. Kolombiya %89 isabetle 204 pas yaparken, Portekiz 186 pasla %94 isabet oranına ulaştı.

Karşılaşmada henüz kart çıkmadı. Kolombiya iki, Portekiz ise üç kez faul yaptı. Ofsayt sayısı 2-1, kornerlerde ise Kolombiya 1-0 önde.

Canlı puan durumuna göre Kolombiya 7 puanla grup lideri konumunda. Portekiz'in 5, Özbekistan'ın 3 ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 1 puanı bulunuyor.

Maçtaki golleri, tehlikeli pozisyonları, oyuncu değişikliklerini ve hakem kararlarını sitemizden canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

Canlı anlatım

KolombiyaPortekizDünya KupasıG GrubuMiami Gardens
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan - Kongo maçında ikinci yarı başladı: Shomurodov'dan gol (video)Özbekistan - Kongo maçında ikinci yarı başladı: Shomurodov'dan gol (video)Bugün, 05:412026 Dünya Kupası: Hırvatistan, Gana'yı mağlup ederek play-off'a yükseldi2026 Dünya Kupası: Hırvatistan, Gana'yı mağlup ederek play-off'a yükseldiBugün, 05:352026 Dünya Kupası: Harry Kane İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu2026 Dünya Kupası: Harry Kane İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olduBugün, 05:31WC-2026: Kolombiya — Portekiz maçı için ilk 11'ler belli olduWC-2026: Kolombiya — Portekiz maçı için ilk 11'ler belli olduBugün, 04:21Özbekistan - Kongo DR maçını bizimle takip edinÖzbekistan - Kongo DR maçını bizimle takip edinBugün, 04:152026 Dünya Kupası: Kongo DR'nin İlk 11'i Belli Oldu2026 Dünya Kupası: Kongo DR'nin İlk 11'i Belli OlduBugün, 04:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı