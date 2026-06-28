Kolombiya - Portekiz maçı canlı anlatım

2026 Dünya Kupası G Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Kolombiya ve Portekiz milli takımları karşı karşıya geliyor. Miami Gardens'taki stadyumda oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında skor 0-0.

İlk yarıda her iki takım da hücum ağırlıklı bir oyun sergiliyor. Kolombiya rakip kaleye 9 şut çekerken, bunlardan sadece biri isabetli oldu. Portekiz ise 8 şut çekip ikisini kaleye yönlendirdi.

Topla oynama oranında Kolombiya %54 ile üstünlük kurarken, Portekiz'de bu oran %46. Kolombiya %89 isabetle 204 pas yaparken, Portekiz 186 pasla %94 isabet oranına ulaştı.

Karşılaşmada henüz kart çıkmadı. Kolombiya iki, Portekiz ise üç kez faul yaptı. Ofsayt sayısı 2-1, kornerlerde ise Kolombiya 1-0 önde.

Canlı puan durumuna göre Kolombiya 7 puanla grup lideri konumunda. Portekiz'in 5, Özbekistan'ın 3 ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 1 puanı bulunuyor.

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