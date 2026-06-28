Boeing ve DARPA Havacılık Devrimine Hazırlanıyor: X-65 Uçağı Kanatlanıyor

·31·Teknoloji
Boeing ve DARPA Havacılık Devrimine Hazırlanıyor: X-65 Uçağı Kanatlanıyor

Havacılık dünyasında onlarca yıldır değişmeyen geleneksel kontrol sistemlerinin yerini tamamen yeni bir teknolojinin alması bekleniyor. Boeing'in yan kuruluşu olan Aurora Flight Sciences uzmanları, DARPA ajansı ile iş birliği içinde geliştirilen deneysel X-65 insansız hava aracının kanat montaj sürecine başladı. Bu proje, uçakların havada manevra yapma yöntemini tamamen değiştirebilir. Ixbt.com haber veriyor.

X-65 projesinin temel amacı, Active Flow Control (AFC) olarak adlandırılan aktif hava akış kontrolü teknolojisini test etmektir. ixbt.com verilerine göre bu sistem, uçağın geleneksel mekanik parçalar, yani kanatçıklar, flaplar veya istikamet dümenleri olmadan kontrol edilmesine olanak tanıyor. Bu, havacılık mühendisliğinde köklü bir dönüm noktası yaratması beklenen bir çözümdür.

Hava akışı ile kontrol

Yeni teknolojinin çalışma prensibi oldukça ilgi çekici: uçak kanatlarına yerleştirilen 14 özel nozul aracılığıyla sıkıştırılmış hava akışı püskürtülür. Bu akışlar, uçak etrafındaki aerodinamik basıncı değiştirerek yönünün kontrol edilmesini sağlar. Bu da hareketli mekanik parçalara olan ihtiyacı azaltır veya tamamen ortadan kaldırır.

İlk test aşamalarında X-65, geleneksel kontrol yüzeylerini de koruyacak. Bu, mühendislere yeni AFC sistemini klasik yöntemlerle karşılaştırma ve etkinliğini gerçek zamanlı olarak değerlendirme imkanı tanıyacak. Daha sonra uçağın sadece hava akışları yardımıyla uçması planlanıyor.

Teknik özellikler ve projenin geleceği

X-65 insansız hava aracı özgün bir tasarıma sahip: kanatları birleşik (diamond-wing) formda olup, iki dikey stabilize ve bir jet motoru ile donatılmıştır. Cihazın teknik parametreleri şöyledir:

  • Kanat açıklığı: yaklaşık 9 metre;
  • Maksimum kalkış ağırlığı: 3,2 ton;
  • Kontrol nozulu sayısı: 14 adet.
Proje 2020 yılından beri geliştirilmekte ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından aktif olarak finanse edilmektedir. Özellikle 2024 mali yılında bu programa 63 milyon dolar kaynak ayrılmıştır. Takvim biraz kaymış olsa da uzmanlar ilk uçuş testlerini 2027 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Hareketli parçalardan vazgeçilmesi, uçağın toplam ağırlığını önemli ölçüde azaltır ve aerodinamiğini iyileştirir. Ayrıca, karmaşık mekanik sistemlerin olmaması teknik bakımı kolaylaştırır ve yapının güvenilirliğini artırır. X-65 testleri başarıyla tamamlanırsa, gelecekte sadece askeri değil, sivil havacılıkta da "kanat çırpmayan" uçaklar görebiliriz.

BoeingDARPAHavacılıkTeknolojiX-65
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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