Harbin Xinguang, dronları saniyeler içinde yok eden kompakt lazer sistemini tanıttı

·3·Teknoloji
Harbin Xinguang, dronları saniyeler içinde yok eden kompakt lazer sistemini tanıttı

Modern askeri teknoloji dünyasında dronlarla mücadele konusu en öncelikli alanlardan biri haline geldi. Çinli Harbin Xinguang Optoelectronics şirketi, bu konuda devrim niteliğinde bir çözüm olan, askerlerin kişisel kullanımı için tasarlanmış Lijian serisi taşınabilir lazer sistemlerini sergiledi. Bu cihaz, kompakt yapısı ve yüksek verimliliği ile geleneksel hava savunma sistemlerinden temelden ayrılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni lazer sisteminin en dikkat çekici özelliği ağırlığıdır. Cihaz sadece 25 kilogram ağırlığındadır, bu da tek bir asker tarafından taşınabilmesini ve hızla savaş konumuna getirilmesini sağlar. ixbt.com verilerine göre sistem, 500 metreye kadar mesafedeki düşük irtifada uçan hedefleri tespit edip yok edebilmektedir. Bu tür göstergeler, şehir koşullarında veya stratejik nesnelerin korunmasında oldukça faydalıdır.

Hız ve verimlilik göstergeleri

Lijian sistemi, hedefi kilitlemek ve tamamen devre dışı bırakmak için şaşırtıcı derecede kısa bir süre harcar. Yaklaşan bir dronun ana güç ve kontrol bölümlerini yok etmek için sadece 4 saniye yeterlidir. Ayrıca sistemin soğuma süresi 5 saniyenin altındadır. Bu, teorik olarak tek bir cihazın bir dakika içinde düşük irtifadaki 10 farklı hedefi etkisiz hale getirebileceği anlamına gelir.

Bu tür sistemlerden birkaç tanesi tek bir ağa bağlandığında, verimlilikleri geometrik bir artış gösterir. Üreticiler, bu ürünün halihazırda tam ölçekli testlerden geçtiğini ve şu anda bazı askeri havaalanlarında düşük irtifa hava savunma görevlerini yerine getirmek üzere konuşlandırıldığını belirtiyor. Bu, teknolojinin sadece bir konsept değil, hazır bir savaş birimi olduğunun kanıtıdır.

Yapay zeka ve otomatik kontrol

Sistemin bir diğer özelliği ise entelektüel kapasitesidir. Entegre AI modülü sayesinde cihaz, hedefleri bağımsız olarak tespit edebilir. Ayrıca, harici radar istasyonlarının sinyalleriyle koordineli çalışarak ateşleme bölgesine giren tüm dronları otomatik olarak izleme ve kilitleme yeteneğine sahiptir.

Böylece Lijian, sadece basit bir lazer silahı değil, aynı zamanda küresel bir hava savunma sistemine bağlanabilen bir terminal düğüm olarak kabul edilir. Radar hedefi tespit ettikten sonra, tanımlamadan hedeflemeye kadar tüm süreç otonom olarak gerçekleştirilir. Operatörden sadece son aşamayı, yani ateşlemeyi onaylaması istenir.

Ekonomik açıdan da bu teknoloji oldukça caziptir. Bir setin fiyatı yaklaşık 2 milyon yuan (yaklaşık 300 bin dolar) olarak belirlenmiştir. İlk bakışta pahalı görünebilir, ancak kullanım maliyetleri geleneksel füze veya uçaksavar sistemlerine göre çok daha ucuzdur. Dronlar gibi ucuz hedefleri yok etmek için pahalı füzeler harcamak yerine lazer kullanmak, askeri bütçede önemli tasarruflar sağlar.

LazerDronTeknolojiÇinAskeri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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