2026 Dünya Kupası: Harry Kane İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu

İngiltere milli takım kaptanı ve forveti Harry Kane, Dünya Kupaları tarihinde ülkesinin en golcü oyuncusu olarak adını altın harflerle yazdırdı. Bu tarihi başarı, ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında Panama'ya karşı oynanan karşılaşmada geldi.

Rekor gol ve tarihi an

Harry Kane, karşılaşmanın 67. dakikasında Panama ağlarını sarsarak takımının skor üstünlüğünü 2-0'a taşıdı. Bu gol, 31 yaşındaki forvetin Dünya Kupaları kariyerindeki 11. golü oldu.

Böylece uzun yıllardır Gary Lineker'a ait olan rekoru kırmış oldu. Efsanevi eski forvet, Dünya Kupaları'nda İngiltere milli takımı formasıyla toplam 10 gol atmayı başarmıştı.

Harry Kane'in İngiltere formasıyla eşsiz istatistikleri

Harry Kane, 2015 yılından beri İngiltere milli takımını temsil ediyor. Bu süre zarfında:

117 maçta sahaya çıktı.

Bu sonuçla sadece Dünya Kupaları'nda değil, aynı zamanda ülke milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da pekiştirmiş oldu.

Hatırlatmak gerekirse, Harry Kane daha önce İngiltere milli takımında en çok gol atan futbolcu olarak Wayne Rooney'nin rekorunu da kırmıştı. Dünya Kupası'ndaki bu başarısı, efsanevi statüsünü bir kez daha kanıtladı.

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