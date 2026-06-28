Portekiz Kolombiya ile Berabere Kaldı: Cristiano Ronaldo ve Ekibi Şanslı Kurtuldu

ABD'nin Miami şehrindeki görkemli stadyumda oynanan Jaxon Şampiyonası grup aşamasının sıradaki karşılaşmasında Portekiz milli takımı, Kolombiya ile golsüz berabere kaldı. Bu mücadele sadece sahadaki mücadeleyle değil, bilet fiyatlarının aşırı yüksekliğiyle de futbol dünyasının dikkatini çekti. Goal.com'un haberine göre, ikincil piyasada maç için en ucuz biletler 2600 dolardan satıldı ancak taraftarlar bekledikleri heyecan verici oyunu göremediler. Goal.com haber veriyor.

Karşılaşma Kolombiya futbol tarihine geçti; "Los Cafeteros", 100 yıllık tarihinde Dünya Kupası kapsamında ilk kez 0-0'lık bir beraberlik yaşadı. Portekiz ise bu sonuçla K grubunda liderlik şansını neredeyse tamamen kaybetti. Roberto Martínez'in öğrencileri hücumda oldukça etkisiz kaldılar ve birçok net fırsatı değerlendiremediler.

Hücumdaki Verimsizlik ve Cristiano Ronaldo'nun Ofsaydı

Maçın ilk yarısı, top kontrolü biraz daha Kolombiyalıların üstünlüğünde olsa da dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Portekiz'in en tehlikeli pozisyonu 39. dakikada yaşandı: Bruno Fernandes yakın mesafeden kaleyi yokladı ancak Camilo Vargas ustalığını konuşturarak takımını golden kurtardı. İkinci yarının başında ise Portekiz skoru açmak için altın bir fırsat yakaladı.

Kolombiya savunmasının hatasının ardından João Félix ve Cristiano Ronaldo kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak tecrübeli Cristiano Ronaldo pas beklerken acele etti ve ofsaytta kaldı. Bu pozisyon, Portekiz hücum hattının o geceki genel durumunu net bir şekilde özetledi; takım liderleri arasındaki uyum eksikliği göze çarptı.

Diogo Costa — Portekiz'in Kahramanı

Maçın son bölümü tamamen Kolombiya'nın kontrolünde geçti. Güney Amerikalılar ikinci yarıda Portekiz kalesine 11 şut çekti. James Rodríguez'in uzaktan gönderdiği sert şut savunmaya çarpıp dönerken, uzatma dakikalarında Davinson Sánchez kafa vuruşuyla stadyumu ayağa kaldırdı. Ancak VAR müdahalesi sonrası gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Portekiz milli takımının mağlubiyetten kurtulmasında kaleci Diogo Costa başrolü oynadı. 26 yaşındaki kaleci, maç boyunca yaptığı 6 kritik kurtarışla karşılaşmanın en iyi oyuncusu oldu. Eğer kalecinin güven veren performansı olmasaydı, Portekiz sadece grup liderliğini kaybetmekle kalmayıp puan durumunda Kongo DR ile eşitliğe düşebilirdi.

Bu beraberliğin ardından Roberto Martínez'in takımı grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a yükseldi. Ancak takımın hücumdaki verimsizliği ve savunmadaki düzensizlikler uzmanlar ve taraftarlar tarafından sertçe eleştiriliyor. Sonraki aşamalarda bu oyunla ilerlemenin zor olduğu açıkça görüldü.