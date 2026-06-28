Portekiz'in finale giden yoldaki rakipleri

·76·Spor
Portekiz'in finale giden yoldaki rakipleri

Portekiz milli takımının Dünya Kupası eleme aşamasındaki muhtemel yolu belli oldu. Takım, son 32 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz bu aşamayı geçerse, son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ise rakibi Fas veya Hollanda olabilir.

Portekiz yarı finale yükselirse, Fransa veya Almanya ile mücadele etmesi bekleniyor.

Portekiz'in eleme aşamasındaki muhtemel yolu:

• Son 32: Hırvatistan
• Son 16: İspanya
• Çeyrek final: Fas veya Hollanda
• Yarı final: Fransa veya Almanya

PortekizHırvatistanİspanyaFasHollanda
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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