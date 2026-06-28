Cannavaro: «Futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptı»

·56·Spor
Cannavaro: «Futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptı»

Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında oynanan maçın ardından takımın performansını değerlendirdi.

Cannavaro, Özbekistan'ın ilk yarıda büyük enerji harcadığını belirtti. Takımın fiziksel olarak iyi mücadele etmesine rağmen, rakibin de bu konuda yüksek bir hazırlık seviyesinde olduğunu ekledi.

«Maçtan önce topa hakim olamazsak işimizin zor olacağını biliyorduk. İlk yarıya iyi başladık ve birçok fırsat yarattık. Ancak ikinci yarıda hatalar yapmaya başladık ve ardından goller yedik» dedi Cannavaro.

İtalyan teknik adam, bu Dünya Kupası'nın kendisi ve futbolcular için büyük bir deneyim olduğunu vurguladı. Turnuvadaki maçların gelecekte takıma ek motivasyon sağlayacağını düşünüyor.

Cannavaro ayrıca futbolcularla yoğun bir iletişim kurduğunu belirtti. Gruptaki güçlü rakiplere karşı oynamanın kolay olmayacağını önceden bildiğini ancak nihai sonuçtan dolayı üzgün olduğunu gizlemedi.

Teknik direktör, «Hatalar yaptık. Ancak futbolculardan şikayetçi değilim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onlarla gurur duyuyorum» şeklinde konuştu.

ÖzbekistanKongo DRFabio CannavaroDünya KupasıMilli Takım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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