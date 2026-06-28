Jude Bellingham ve Harry Kane: İngiltere Milli Takımı Panama'yı Mağlup Etti

·2·Spor
Jude Bellingham ve Harry Kane: İngiltere Milli Takımı Panama'yı Mağlup Etti

Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçında İngiltere Milli Takımı, Panama'yı 2-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etti. Bu sonuç, Thomas Tuchel'in öğrencilerinin L grubunda liderliğini perçinledi. Maçın yıldızı olan Real Madrid yıldızı Jude Bellingham, sadece yeteneğiyle değil, takım başarısı yolundaki fedakarlığıyla da taraftarların dikkatini çekti. Goal.com haberine göre .

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, maç boyunca İngilizlerin her tehlikeli atağının merkezinde yer aldı. İlk yarıda Panama savunmasını aşmak zor olsa da, ikinci yarıda Jude Bellingham bir korner sonrası skoru açmayı başardı. Bu, onun turnuvadaki ikinci golü olarak kaydedildi. Ancak futbolcu, maç sonrası verdiği röportajda, golden ziyade yaptığı asistin kendisini daha çok mutlu ettiğini vurguladı.

Tarihi Asist ve Harry Kane'in Rekoru

Jude Bellingham'ın yaptığı isabetli pas, Harry Kane için tarihi bir önem taşıdı. Bayern Münih forveti bu pozisyonu iyi değerlendirerek Dünya Kupaları'ndaki 11. golünü kaydetti. Goal.com'un haberine göre, bu golle Harry Kane, efsanevi Gary Lineker'i geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

"Gol atmaktan ziyade asist yapmak beni daha çok mutlu etti. Harry Kane gibi üst düzey bir forvete yardımcı olmak büyük bir onur. O sadık bir kaptan ve gerçek bir lider, tüm başarılara layık biri", dedi Jude Bellingham maç sonunda. Real Madrid yıldızı, şu anda İngiltere kadrosunda istikrarlı performans sergileyen tek futbolcu olarak kabul ediliyor.

Taktik Değişiklikler ve Sonraki Aşama

Thomas Tuchel, devre arasında öğrencilerine sakin kalmalarını ve sadece hücum hızını biraz artırmalarını talimat verdi. Panama Milli Takımı'nın yoğun savunmasına rağmen, İngilizler ikinci yarıda oyun temposunu tamamen kontrol altına aldı. Bu durum, rakip savunmanın yorulmasına ve hatalar yapmasına neden oldu.

Grupta birinci sırayı alan İngiltere, şimdi çeyrek final aşamasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın ABD'nin Atlanta şehrinde oynanması planlanıyor. Jude Bellingham'ın sözlerine göre, takımın temel amacı aşama aşama gelişmek ve her maçta kaliteyi artırmaktır.

Şu anda İngiltere Milli Takımı, play-off aşamasına ana favorilerden biri olarak ilerliyor. Harry Kane ve Jude Bellingham arasındaki harika tandem ise takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşıdı. Taraftarlar ve uzmanlar, bu ikilinin sonraki maçlardaki performanslarını büyük bir merakla bekliyor.

İngiltereJude BellinghamHarry KaneDünya KupasıReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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