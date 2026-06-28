Lionel Messi dünya rekorunu kırdı: Arjantin grup aşamasını yüzde yüz başarıyla tamamladı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ürdün'e karşı sahaya çıkarak futbol tarihindeki yeni bir benzersiz başarıya imza attı. Dallas'taki stadyumda oynanan karşılaşmada son şampiyonlar 3-1 galip gelerek play-off aşamasına maksimum puanla yükseldi. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın play-off biletini erkenden garantilemesi nedeniyle as oyunculara dinlenme kararı verdi. Bu nedenle Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. İlk yarıda Arjantinliler, kadrodaki rotasyona rağmen büyük bir üstünlük kurdu. Daha önce sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran Giovani Lo Celso serbest vuruşla perdeyi açarken, ardından Lautaro Martinez penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.

Tarihi Rekor: Yedi Maç, Yedi Gol

Maçın 60. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, rekor serisini sürdürdü. Karşılaşmanın 80. dakikasında serbest vuruşu ustalıkla gole çeviren 39 yaşındaki forvet, Dünya Kupaları tarihinde üst üste yedi maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Bu sonuç, dünya futbol tarihinde daha önce hiçbir oyuncu tarafından ulaşılamamış eşsiz bir başarıdır.

Bu gol, Messi'nin Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 19'a çıkardı. Böylece turnuva tarihinin en iyi golcüsü olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı. Şu anda 16 gol atan Miroslav Klose ve Kylian Mbappe ile 15 golü bulunan Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario'nun oldukça önünde yer alıyor.

Ayrıca Lionel Messi, mevcut 2026 Dünya Kupası'nın "Altın Ayakkabı" yarışında da liderliği ele geçirdi. Şu anki hesabında 6 gol bulunuyor. En yakın rakipleri olan Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı iki golden fazla farkla geride bırakıyor.

Maçtan sonra Lionel Messi, sosyal medya hesaplarından galibiyeti kutlarken takım ruhuna vurgu yaptı. Arjantin milli takım kaptanı taraftarlarına, "Grup aşamasını tamamlamak için bir galibiyet daha. Hâlâ beraberiz..." şeklinde yazdı.

Arjantin milli takımı, Meksika ve Fransa ile birlikte grup aşamasını yüzde yüz başarıyla tamamlayan nadir takımlardan biri oldu. Artık "albiseleste", şampiyonluk unvanını koruma yolunda 1/16 final aşaması maçlarına hazırlanacak. Messi'nin muazzam formu ise taraftarlarda Arjantin'in bir kez daha altın madalyaları kazanacağı konusunda büyük bir umut uyandırıyor.