Lionel Messi dünya rekorunu kırdı: Arjantin grup aşamasını yüzde yüz başarıyla tamamladı

·82·Spor
Lionel Messi dünya rekorunu kırdı: Arjantin grup aşamasını yüzde yüz başarıyla tamamladı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ürdün'e karşı sahaya çıkarak futbol tarihindeki yeni bir benzersiz başarıya imza attı. Dallas'taki stadyumda oynanan karşılaşmada son şampiyonlar 3-1 galip gelerek play-off aşamasına maksimum puanla yükseldi. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın play-off biletini erkenden garantilemesi nedeniyle as oyunculara dinlenme kararı verdi. Bu nedenle Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. İlk yarıda Arjantinliler, kadrodaki rotasyona rağmen büyük bir üstünlük kurdu. Daha önce sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran Giovani Lo Celso serbest vuruşla perdeyi açarken, ardından Lautaro Martinez penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.

Tarihi Rekor: Yedi Maç, Yedi Gol

Maçın 60. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, rekor serisini sürdürdü. Karşılaşmanın 80. dakikasında serbest vuruşu ustalıkla gole çeviren 39 yaşındaki forvet, Dünya Kupaları tarihinde üst üste yedi maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Bu sonuç, dünya futbol tarihinde daha önce hiçbir oyuncu tarafından ulaşılamamış eşsiz bir başarıdır.

Bu gol, Messi'nin Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 19'a çıkardı. Böylece turnuva tarihinin en iyi golcüsü olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı. Şu anda 16 gol atan Miroslav Klose ve Kylian Mbappe ile 15 golü bulunan Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario'nun oldukça önünde yer alıyor.

Ayrıca Lionel Messi, mevcut 2026 Dünya Kupası'nın "Altın Ayakkabı" yarışında da liderliği ele geçirdi. Şu anki hesabında 6 gol bulunuyor. En yakın rakipleri olan Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı iki golden fazla farkla geride bırakıyor.

Maçtan sonra Lionel Messi, sosyal medya hesaplarından galibiyeti kutlarken takım ruhuna vurgu yaptı. Arjantin milli takım kaptanı taraftarlarına, "Grup aşamasını tamamlamak için bir galibiyet daha. Hâlâ beraberiz..." şeklinde yazdı.

Arjantin milli takımı, Meksika ve Fransa ile birlikte grup aşamasını yüzde yüz başarıyla tamamlayan nadir takımlardan biri oldu. Artık "albiseleste", şampiyonluk unvanını koruma yolunda 1/16 final aşaması maçlarına hazırlanacak. Messi'nin muazzam formu ise taraftarlarda Arjantin'in bir kez daha altın madalyaları kazanacağı konusunda büyük bir umut uyandırıyor.

Lionel MessiArgentinaWorld CupRecordFootball
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jude Bellingham İngiltere'yi Kurtarıyor: Thomas Tuchel'in Takımı Grubu Lider TamamladıJude Bellingham İngiltere'yi Kurtarıyor: Thomas Tuchel'in Takımı Grubu Lider TamamladıBugün, 13:38Jude Bellingham ve Harry Kane: İngiltere Milli Takımı Panama'yı Mağlup EttiJude Bellingham ve Harry Kane: İngiltere Milli Takımı Panama'yı Mağlup EttiBugün, 13:37Gary Neville İngiltere Milli Takımını Eleştirdi: Sadece Jude Bellingham FormdaGary Neville İngiltere Milli Takımını Eleştirdi: Sadece Jude Bellingham FormdaBugün, 12:18Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Karşılaştırmalarını EleştirdiRoberto Martinez, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Karşılaştırmalarını EleştirdiBugün, 12:162026 Dünya Kupası: Hırvatistan - Gana 2:1 (Golleri İzleyin)2026 Dünya Kupası: Hırvatistan - Gana 2:1 (Golleri İzleyin)Bugün, 12:04Dünya Kupası 2026. Ürdün – Arjantin 1:3 (golleri izleyin)Dünya Kupası 2026. Ürdün – Arjantin 1:3 (golleri izleyin)Bugün, 11:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı