Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, insanlık tarihinin en büyük roket sistemi olan Starship için bir sonraki devasa altyapı nesnesinin inşasında yeni bir aşamaya geçti. Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan LC-37 fırlatma alanında, Mechazilla adı verilen dev kulenin ilk üç sekmesi başarıyla kuruldu. Bu proje sadece teknik karmaşıklığıyla değil, aynı zamanda uzay kolonizasyon hızını temelden değiştirmesiyle de stratejik öneme sahip. Ixbt.com haber veriyor.

İnşaat sürecinin yeni detayları ve fotoğrafları tanınmış gözlemci Julia Bergeron tarafından paylaşıldı. Onun verilerine göre SpaceX, ana rakibi olan Blue Origin şirketine kıyasla çok daha yüksek hızlar sergiliyor. Örneğin, Jeff Bezos'a ait şirketin Vertical Refurbishment Facility ve LC-36 alanlarındaki çalışmaları oldukça yavaş ilerliyor ve bunların tam olarak devreye girmesinin ancak 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Dünyanın En Güçlü Vinci Devreye Girdi

Bu devasa yapının montajı için dünyanın en güçlü paletli vinci olan Almanya üretimi Liebherr LR 13000 kullanıldı. ixbt.com yayın organının haberine göre, bu vinç 3000 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip olup, Mechazilla kulesinin ağır metal konstrüksiyonlarını hassasiyetle yerleştirebilen tek teknik araçtır. Kulenin yüksekliği ve sağlamlığı, Starship roketini sadece fırlatmak için değil, aynı zamanda geri döndüğünde onu havada "yakalamak" görevini de yerine getirmelidir.

İnşaat çalışmalarının yürütüldüğü SLC-37 alanı zengin bir tarihe sahip. Bir zamanlar burada NASA'nın ünlü Apollo programı kapsamındaki Saturn IB roketleri, daha sonra ise Delta IV taşıyıcı roketleri fırlatılmıştı. Şimdi bu tarihi mekan, modern kozmonotik ihtiyaçları için tamamen yeniden yapılandırılıyor ve iki adet Starship fırlatma alanına dönüştürülüyor.

Yılda 76 Uçuş: Planlar ve Hedefler

SpaceX'in planına göre, Cape Canaveral'daki yeni kompleks tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, yılda 76'ya kadar uçuş gerçekleştirme imkanı sağlayacak. Bu rakam, uzaya yük ve yolcu taşıma alanında devrim niteliğinde bir sonuç olarak kabul ediliyor. Bu proje sadece ticari amaçlara değil, aynı zamanda ABD ulusal güvenliğine ve NASA'nın Ay'ı kolonize etmeye yönelik Artemis programına da destek hizmeti sunacak.

Şu anda SpaceX gerekli tüm izinleri almış durumda ve inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Starship sistemi, Mars'a uçuş yapmak ve insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürmek yolundaki temel araç olarak görülüyor. Mechazilla kulesinin inşası ise bu yüce hedefin en önemli bileşenlerinden biridir.

Özbekistanlı uzay meraklıları için de bu süreç ilgi çekici, çünkü Starship gibi ucuz ve yeniden kullanılabilir sistemler, gelecekte uydu fiyatlarının düşmesine ve küresel internet (Starlink) kapsamının genişlemesine doğrudan etki edecektir. Teknolojik yarış devam ediyor ve SpaceX şu an için bu konuda net liderliğini kaybetmiyor.