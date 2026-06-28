Venezuela'daki Şiddetli Depremde Can Kaybı 1.430'u Aştı

Venezuela'da 24 Haziran'da bir dakikadan kısa bir süre içinde iki kez şiddetli sarsıntı meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 7,2 ve 7,5 olarak kaydedildi. Son verilere göre, doğal afet sonucu 1.430'dan fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 68.900 kişi ise kayboldu.

Arama kurtarma ekipleri, yıkılan binaların altında insanları bulmak için gece gündüz çalışıyor. İlk üç gün kritik süre olarak kabul edilse de, gerekli rezervlere sahip olan mağdurların daha sonra da sağ kurtarılması mümkün.

Uluslararası yardımlar da ulaşmaya başladı. Venezuela'ya 17 uçuşla uzmanlar, sağlık personeli ve teknik ekipman getirildi.