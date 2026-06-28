Jude Bellingham, Harry Kane hakkında: O tarihimizdeki en büyük futbolcu

·26·Spor
Jude Bellingham, Harry Kane hakkında: O tarihimizdeki en büyük futbolcu

İngiltere milli takımının genç yıldızı ve Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham, kaptanı Harry Kane hakkında yüksek övgülerde bulundu. Panama karşısında alınan galibiyetin ardından Bellingham, deneyimli forveti ülke futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak nitelendirdi. Bu itiraf, Kane'in bir kez daha tarihi bir rekoru kırmasının ardından geldi. Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası kapsamında Panama milli takımına karşı oynanan maçta İngiltere 2-0 galip gelerek grubunda liderliğini perçinledi. Maçın 67. dakikasında Jude Bellingham'ın gönderdiği topu Harry Kane kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu gol, forvet oyuncusunun Dünya Kupaları'ndaki 11. golü oldu ve efsanevi Gary Lineker'ın uzun yıllardır süren rekorunu kırdı.

Tarihi rekor ve yeni aşama

Goal.com'un haberine göre, Harry Kane artık İngiltere milli takımı formasıyla Dünya Kupaları'nda en çok gol atan futbolcu oldu. Önceki rekor, 1990'dan beri 10 golle Gary Lineker'a aitti. Bellingham, sosyal medya hesabından kaptanını tebrik ederek, "İlk hedef gerçekleşti! Play-off'tayız. Harry Kane tarihimizdeki en büyük oyuncu. Tebrikler kardeşim!" diye yazdı.

Maçın kendisi İngiltere için kolay geçmedi. Thomas Tuchel'in öğrencileri, Panama'nın yoğun savunmasını uzun süre aşamadı. Karşılaşmanın ilk saatinde top kontrolü İngilizlerde olsa da, son vuruşu yapacak oyuncu bulunamadı. Durumu 22 yaşındaki Bellingham üstlendi ve Bukayo Saka'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından skoru açmayı başardı.

Thomas Tuchel'in taktik hamleleri

Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, bu maç için kadroda önemli değişiklikler yaptı. Gana ile alınan beraberliğin ardından teknik adam, ilk on bire beş yeni oyuncu dahil etti. Sakatlanan Reece James'in yerine Jarell Quansah sahaya çıkarken, kanatlarda Marcus Rashford ve Bukayo Saka görev yaptı. Ayrıca hücum gücünü artırmak amacıyla Morgan Rogers da orta sahada yer aldı.

Maçın ilk dakikalarında Panama kontra ataklarda tehlikeli göründü. Kaleci Jordan Pickford, takımını birkaç kez kesin gollerden kurtardı. Ancak ikinci yarıda İngiltere'nin tecrübesi ve ustalığı kendini gösterdi. Jude Bellingham ve Harry Kane arasındaki harika iş birliği sonunda galibiyeti getirdi.

Bu galibiyet İngiltere'yi grupta birinci sıraya taşıdı ve takım play-off aşamasına yükselme biletini kaptı. Harry Kane için ise bu turnuva sadece takım başarısı değil, aynı zamanda kişisel rekorlar gecesi olarak hatırlanacak. İngilizler şimdi çeyrek final maçlarına hazırlanmaya başlayacak.

İngiltereHarry KaneJude BellinghamDünya KupasıRekor
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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