Uzay yarışında yeni ittifak: Amazon ve diğer devler SpaceConnect birliğini kurdu

·37·Teknoloji
Uzay yarışında yeni ittifak: Amazon ve diğer devler SpaceConnect birliğini kurdu

Küresel uydu haberleşme pazarında beklenmedik bir stratejik değişim yaşandı. Amazon, Globalstar, Iridium ve Telesat gibi büyük şirketler birleşerek SpaceConnect Association adında yeni bir ağ organizasyonu kurduklarını duyurdu. Bu birlik, yer sabit olmayan uydu (NGSO) sistemleri operatörlerinin çıkarlarını korumayı ve sektördeki düzenleyici çerçeveyi oluşturmayı hedefliyor. Ixbt.com haber veriyor.

ABD'de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlı olan SpaceConnect'in yönetimine sektörün en saygın uzmanları getirildi. Özellikle, ABD Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi'nin (NTIA) eski çalışanı David Redl, icra direktörü olarak atandı. Baş hukuk danışmanlığı görevini ise ABD Federal Haberleşme Komisyonu'nun (FCC) Uzay Ofisi'nin ilk başkanı olan Julie Kerny üstlendi. Bu denli deneyimli isimlerin seçilmesi, birliğin devlet kurumlarıyla iletişimde ciddi niyetlere sahip olduğunu gösteriyor.

SpaceX ve Starlink dışarıda kaldı

Yeni ittifakın en dikkat çekici yanı, alçak yörünge uydu haberleşmesinde dünyanın mutlak lideri olan Elon Musk'ın SpaceX şirketi ve Starlink projesinin bu listede yer almamasıdır. ixbt.com'un verilerine göre, SpaceX şu anda uzaydaki uydu sayısı bakımından, SpaceConnect üyelerinin tamamı toplandığında bile onları 20 kat geride bırakıyor. Şirketin ittifaka neden katılmadığı açıklanmasa da, bu durum pazardaki rekabetin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

David Redl'in belirttiğine göre, alçak yörünge ve diğer yer sabit olmayan sistemler günümüzde küresel iletişim altyapısının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bunlar ekonomi, ulusal güvenlik ve teknolojik gelişim için benzeri görülmemiş fırsatlar yaratıyor. Bu nedenle, ağ katılımcıları arasında ortak standartların uygulanması ve düzenleme mekanizmalarının iyileştirilmesi ihtiyacı doğdu.

Yeni düzenlemeler ve güvenlik meseleleri

SpaceConnect Association, faaliyetleri kapsamında aşağıdaki öncelikli alanlara odaklanmayı planlıyor:
  • Radyo frekanslarının adil dağıtımı ve pazara giriş prosedürlerinin basitleştirilmesi;
  • Uzay faaliyetlerini düzenleyen modern normatif çerçevenin oluşturulmasına katılım;
  • Lisanslama süreçlerinin güncellenmesi ve spektrumun verimli kullanımının teşvik edilmesi;
  • Uydu sistemlerinin güvenli işletimi için ortak endüstri standartlarının geliştirilmesi.

Özbekistan gibi geniş topraklara sahip ve uzak bölgelerde internet kapsamını artırmaya çalışan ülkeler için bu teknolojiler stratejik öneme sahip. Amazon ve diğer operatörlerin birleşmesi, gelecekte uydu internet hizmetleri fiyatlarının düşmesine ve hizmet kalitesinin artmasına yol açabilir. Zira pazarda sadece Starlink'in değil, güçlü bir ittifak kurmuş diğer oyuncuların varlığı, sağlıklı bir rekabet ortamı sağlayacaktır.

Özetle, SpaceConnect Association'ın kurulmasının uzay ekonomisinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. SpaceX şu an için sayısal olarak üstün olsa da, Amazon ve ortakları büyük siyasi ve hukuki kaynakları birleştirerek uzayın kolonizasyon kurallarını değiştirmeye çalışacak.

AmazonSpaceXStarlinkUyduTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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