Lionel Messi Beklenmedik Kararıyla Şaşırttı: Arjantin Kaptanı Yine Rekor Kırdı

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Lionel Messi Beklenmedik Kararıyla Şaşırttı: Arjantin Kaptanı Yine Rekor Kırdı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ürdün'e karşı alınan 3-1'lik galibiyette beklenmedik bir karar alarak, ne kadar takım oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Genellikle her dakika için savaşan ve kişisel istatistiklerini geliştirmeye çalışan yıldızların aksine, Lionel Messi bu kez maça yedek kulübesinde başlamayı tercih etti. Goal.com haberine göre bu durum şöyle aktarıldı:

Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, maç sonrası gazetecilere verdiği röportajda, bu kararın doğrudan futbolcunun kendisi tarafından alındığını açıkladı. Goal.com'un haberine göre, 39 yaşındaki forvet, kişisel rekorlarından ziyade takım arkadaşlarının maç pratiği kazanmasını ve turnuvanın belirleyici aşaması öncesinde takım ruhunu korumayı önceliklendirdi.

Rekorlara Doğru Durmaksızın Adımlar

Lionel Messi sahaya ancak 60. dakikada girmiş olsa da, maçın kahramanı olmayı başardı. Maçın 80. dakikasında kendine has tarzıyla penaltıyı gole çevirerek skoru perçinledi. Bu golle Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinde üst üste yedi maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Bu başarıyla birlikte Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısı 19'a yükseldi. Şu anda bu istatistikte Kylian Mbappe ve Miroslav Klose gibi efsanevi golcüleri geride bırakarak liderliğini sürdürüyor. Lionel Scaloni'nin belirttiği gibi, Lionel Messi 90 dakika oynayarak konumunu daha da sağlamlaştırabilirdi ancak takımın menfaatlerini düşünmeyi seçti.

Play-off Öncesi Tedbir

Arjantin milli takımı, grup aşamasını yüzde yüz başarıyla tamamlayarak Fransa ve Meksika ile birlikte gruptaki tüm maçlarını kazanan nadir takımlardan biri oldu. Teknik direktör, Ürdün maçında kadroda denemeler yapma fırsatı da buldu. Özellikle orta saha oyuncusu Exequiel Palacios sağ bek olarak denendi; bu hamle, as savunmacıları dinlendirmek ve sakatlıklardan korumak amacıyla gerçekleştirildi.

Şimdi mevcut şampiyonu, 1/32 final aşamasında Yeşil Burun Adaları milli takımıyla karşılaşma bekliyor. 7 Temmuz'da oynanacak maç öncesinde Lionel Scaloni, rehavete kapılmamaları çağrısında bulundu. Scaloni'ye göre, Afrika temsilcileri İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı direnç göstererek tehlikeli bir takım olduklarını kanıtladılar.

Özbekistanlı futbolseverler için Lionel Messi ve Arjantin milli takımının her adımı büyük ilgi uyandırıyor. Dünya futbolu efsanesinin son büyük turnuvası olması beklenen bu şampiyonada, her gol ve her rekor tarihi bir öneme sahip. Lionel Messi ise sadece golleriyle değil, liderlik özellikleriyle de adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

Lionel MessiArgentinaWorld CupRecordLionel Scaloni
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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