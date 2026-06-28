Güneş'te 2024'ün En Büyük Lekesi Oluştu: Dünya'ya Etkisi Ne Olacak?

Güneş yüzeyinde bu yılın başından beri gözlemlenen en devasa aktif bölge oluştu. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı uzmanlarının bildirdiğine göre, 4478 numaralı güneş lekeleri grubu, boyutuyla 2024'ün tüm rekorlarını kırıyor. Bu bölgenin alanı 1190 koşullu birime ulaşarak, Şubat ayında gözlemlenen önceki lider 4366 numaralı bölgeden önemli ölçüde daha büyük hale geldi. Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatalım, Şubat ayındaki rekor bölge zamanında X8.1 sınıfında çok güçlü bir parlama meydana getirmişti. O olay, 21. yüzyılın en aktif güneş olayları arasında yer aldı. Yeni tespit edilen 4478 numaralı bölge ise devasa boyutlarına rağmen şu an için yüksek düzeyde patlama aktivitesi göstermiyor. Ancak bilim insanları, bu sakinliğin geçici olabileceği konusunda uyarıyor.

Enerji Birikimi ve Beklenen Riskler

Uzmanların analizlerine göre, bu dev lekenin içinde şu anda muazzam miktarda enerji birikiyor. Önümüzdeki saatlerde güçlü parlamaların gerçekleşeceğine dair kesin belirtiler olmasa da, küçük hacimli güneş plazması püskürmeleri şimdiden kaydedildi. Bu durum, Güneş'in iç katmanlarında dinamik süreçlerin yaşandığını gösteriyor.

İlk hesaplamalara göre, bu küçük plazma akımları 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Dünya'nın manyetosferine ulaşabilir. Bu da gezegenimizde hafif veya orta şiddette manyetik fırtınalara yol açma ihtimalini doğuruyor. Özbek uzmanlar da bu tür doğal olaylar sırasında kronik hastalığı olan ve hava değişimlerine duyarlı kişilerin dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Önümüzdeki iki gün içinde bu aktif bölgenin neredeyse kesin olarak Güneş-Dünya hattına girmesi bekleniyor. Bu durumda, Güneş'te meydana gelebilecek herhangi bir güçlü parlama veya kitlesel plazma püskürmesi doğrudan Dünya'ya yönelecektir. Böyle bir durumda, jeomanyetik fırtınaların şiddeti ve bunların iletişim sistemleri ile enerji şebekeleri üzerindeki etkisi keskin bir şekilde artabilir.

Şu anda dünya genelindeki astronomik gözlemevleri ve uzay araçları 4478 numaralı bölgeyi dikkatle izliyor. Güneş aktivite döngüsü zirvesine yaklaşırken, bu kadar büyük lekelerin ortaya çıkması beklenen bir olay olsa da, beklenmedik sonuçları sürekli denetim gerektiriyor. Bilim insanları, durumun her an değişebileceğini vurguluyor.