Paris'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bir Günde 109 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te görülen aşırı sıcaklar ciddi sonuçlara yol açıyor. Şehirde bir gün içinde 109 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Franceinfo, bu bilgiyi acil servis verilerine dayanarak bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Haziran Cuma günü başkentte hava sıcaklığı yaklaşık 39 dereceye kadar yükseldi. Bu 24 saat içinde acil servisler tarafından 109 ölüm vakası resmen kaydedildi. Yılın bu döneminde Paris'te günde ortalama yedi kişinin hayatını kaybettiği, mevcut rakamın ise normalin kat kat üzerinde olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, bu istatistiğe yalnızca acil servis ekipleri tarafından evlerde ve kamuya açık alanlarda tespit edilen ölümlerin dahil edildiğini belirtti. Hastanelerde meydana gelen ölümler ise bu rapora eklenmedi. Bu nedenle, toplam can kaybının daha yüksek olması muhtemel görünüyor.

Aynı dönemde acil servislere yaklaşık 3,4 bin çağrı geldiği kaydedildi. Bu durum, sıcaklar nedeniyle sağlık durumu bozulanların sayısının keskin bir şekilde arttığını gösteriyor.

Ayrıca, 'Family Obsèques' cenaze bürosu direktörü Fabien Yuge, gazetecilere verdiği mülakatta, aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması sebebiyle Paris'teki morgların neredeyse tamamen dolduğunu bildirdi.

Uzmanlar, halkı günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya, daha fazla su tüketmeye ve yaşlılar ile kronik hastalığı olan kişilere özel dikkat göstermeye çağırıyor.