Uruguay grubundaki sonuçların ardından charter uçuşu iptal edildi

·3·Spor
Uruguay grubundaki sonuçların ardından charter uçuşu iptal edildi

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımın 2026 Dünya Kupası'na katılamaması üzerine futbolcular için planlanan charter uçuşunu iptal etti. Bu bilgiyi gazeteci Martin Charkero X sosyal ağında paylaştı.

Artık her futbolcunun ABD'den kendi ülkesine veya kulübünün bulunduğu ülkeye ticari uçuşlarla dönmesi gerekecek.

Uruguay, N grubunda üç maç oynayıp iki puan toplayarak üçüncü sırada yer aldı. İspanya yedi puanla grup lideri oldu. Cabo Verde üç puan toplayarak ikinci sıraya yerleşti. Suudi Arabistan ise son sırada kaldı.

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar gerçekleşecek.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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