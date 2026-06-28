Ücretsiz Seyahat Arkasındaki Trajedi: 3 Özbekistanlıya İdam Cezası Verildi

Birkaç yıl önce Malezya'da iki Özbekistanlı kadın ve bir tanıdıklarının uyuşturucu madde taşımakla suçlanarak idam cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Bu bilgiyi Devlet Güvenlik Servisi'nin emekli çalışanı Öktam Suvonov paylaştı.

Suvonov'a göre olay, ilk bakışta basit bir seyahat teklifiyle başlamış. 56 ve 54 yaşlarındaki iki kadın ve bir tanıdıkları, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanmış. Daha sonra Malezya mahkemesi, ülke yasaları uyarınca onları idam cezasına mahkum etmiş.

Edinilen bilgilere göre olaylar zinciri, kadınlardan birinin kızının yabancı bir vatandaşla evlenmesiyle başlamış. Kızı, annesine Malezya'ya ücretsiz bir seyahat teklif etmiş. Kadın ise yanına 25 yıldır engelli kızına baktığı komşusunu ve bir tanıdığını daha davet etmiş.

Öktam Suvonov, uçuşa dakikalar kala tanımadıkları bir kişinin onlara boş valizler vererek bunları varış noktasına ulaştırmalarını istediğini belirtti. Kadınlar hiçbir şüphe duymadan bu valizleri kabul etmişler.

Ancak Kuala Lumpur'a vardıklarında onları karşılamaya kimse gelmemiş. Bu durum havalimanı güvenlik görevlilerinin şüphelerini çekmiş ve yolcular kontrolden geçirilmiş.

Kontroller sırasında her bir valizin içinde dört kilogram metamfetamin —sentetik bir uyuşturucu madde— gizlendiği tespit edilmiş. Suvonov, kadınların farkında olmadan narkokurye olarak kullanıldıklarını ve böylece en ağır suçlardan birinin sanığı haline geldiklerini ifade etti.

Emekli güvenlik görevlisi, bu dava kapsamında şahsen Malezya'ya gittiğini ve hapishanede tutulan kadınlarla görüştüğünü söyledi. Görüşme sırasında kadınlardan birinin söylediği sözler hafızasına kazınmış.

«Muhtemelen hayatımda gördüğüm son vatandaşsınız».

Öktam Suvonov bu hikayeyi örnek göstererek, yurt dışına seyahat ederken veya başkalarının yükünü ve valizini taşımayı kabul ederken son derece dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte, Malezya mahkemesi tarafından verilen idam kararının daha sonra infaz edilip edilmediği konusunda kesin bir bilgi vermedi.