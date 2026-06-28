Harry Kane İngiltere Milli Takımı Rekorunu Kırdı: Gary Lineker'ın Tepkisi

·6·Spor
Harry Kane İngiltere Milli Takımı Rekorunu Kırdı: Gary Lineker'ın Tepkisi

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Panama galibiyeti sırasında tarihi bir başarıya imza atarak Gary Lineker'ın 36 yıllık Dünya Kupası gol rekorunu kırdı. Bayern Münih forveti, maçın 67. dakikasında attığı golle Dünya Kupaları'ndaki 11. golüne ulaşarak ülke futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

Bu tarihi anı, 1986 ve 1990 turnuvalarında toplam 10 gol atan efsanevi Gary Lineker, "The Rest is Football" programı sırasında takip etti. Goal.com'un haberine göre, Lineker'ın uzun yıllardır süren rekorunun kırılması, yayında şakalar ve eğlenceli tartışmalarla dolu anlara sahne oldu.

Lineker ve Micah Richards arasındaki şakalaşma

Lineker ile birlikte yayında olan eski Manchester City savunmacısı Micah Richards, meslektaşıyla şakalaşma fırsatını kaçırmadı. Richards, gol atıldığı anda: "Harry, seni seviyorum! Gary artık yok, artık güncel değil, artık gereksiz kaldı", diyerek Lineker'e takıldı. Buna karşılık Lineker, şaka yollu sert sözlerle meslektaşına "susmasını" söyledi ve hatta uzaktan bağlanan Richards'ın bağlantısını kumanda ile kesti.

Buna rağmen, 65 yaşındaki Lineker halefi hakkında samimi düşüncelerini paylaştı. Efsanevi forvet, "Harry'ye çok teşekkürler, onu içtenlikle tebrik ederim. Kırk yıl çok uzun bir süre, bu rekordan sıkılmaya başlamıştım. Bu rekorun özellikle Harry Kane tarafından kırılmasından dolayı çok mutluyum", dedi.

Maçtan sonra Harry Kane da eski önceliğiyle iletişime geçtiğini ve ona şakacı bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Kane mesajında, "Üzgünüm Gary, artık senden bir gol öndeyim", diye yazdı. Takım kaptanı, Lineker'ı İngiltere tarihinin en büyük forvetlerinden biri olarak gördüğünü ve onun rekorunu geçmenin bir onur olduğunu ekledi.

Bu başarı, Harry Kane için sadece kişisel bir rekor değil, aynı zamanda İngiliz futbolu için de büyük önem taşıyor. Kane, şu anda milli takım formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor. Dünya Kupaları'ndaki bu verimliliği, takımın gelecekteki uluslararası turnuvalardaki başarısı için bir temel oluşturuyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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