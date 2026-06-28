Lamine Yamal Henüz Gerçek Bir Yıldız Değil mi: Arjantin Efsanesinden Genç Yeteneğe Şart

·3·Spor
Lamine Yamal Henüz Gerçek Bir Yıldız Değil mi: Arjantin Efsanesinden Genç Yeteneğe Şart

İspanya milli takımı ve Barcelona kulübünün genç yıldızı Lamine Yamal futbol dünyasında büyük ses getiriyor olsa da, uzmanlar onun seviyesini ihtiyatla değerlendiriyor. Özellikle Arjantin futbolu efsanesi Mario Kempes, 17 yaşındaki kanat oyuncusunun henüz gerçek bir süper yıldız statüsüne erişmediğini vurgulayarak ona ciddi bir şart koştu. Kempes'e göre, futbolcunun gerçek değeri kulüpteki maçlarıyla değil, en prestijli turnuva olan Dünya Kupası'ndaki performansıyla belirlenir. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

1978 Dünya Kupası şampiyonu Mario Kempes, Goal.com'a verdiği röportajda Lamine Yamal'ın Barcelona formasıyla yeteneklerini sergilediğini ancak uluslararası arenadaki baskının tamamen farklı olduğunu kaydetti. Arjantin efsanesine göre, La Liga mücadeleleri ile kısa süreli ve acımasız eleme sistemine dayalı Dünya Kupası arasında büyük bir fark var. Genç yeteneği, Lionel Messi gibi büyüklerin arasına katılmak için özellikle Dünya Kupası'nda kendini kanıtlamaya çağırdı.

Dünya Kupası — Gerçek Sınav Alanı

Kempes'e göre, kulüp maçları genellikle futbolcunun eksikliklerini gizleyebilir çünkü orada takım mekanizması yıllar içinde oluşmuştur. "Süper yıldız olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bunu Barcelona'da gördük, şimdi Dünya Kupası'nda neler yapabileceğini izleyeceğiz. Büyük futbolcuların gerçek değeri tam olarak orada belli olur" diye vurguladı eski forvet. Ona göre, milli takımdaki sorumluluk oyuncudan liderlik özellikleri gerektiriyor.

Bu sırada uzman, İspanya milli takımının mevcut durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Kempes'e göre, Lamine Yamal gelecekte takımın ana dayanağı haline gelebilse de, şu anda Luis de la Fuente'nin takımının "kalbi" başka bir futbolcu. Pedri'nin oyunun dizginlerini tutan ve sahadaki tempoyu belirleyen ana figür olduğunu özellikle kabul etti.

Lamine Yamal'ın potansiyeli hakkında sadece Kempes değil, diğer tanınmış teknik direktörler de olumlu görüşlere sahip. Örneğin, Ralf Rangnick, genç kanat oyuncusu sakatlıklardan uzak kalır ve kendisi üzerinde çalışmaya devam ederse Lionel Messi seviyesine çıkabileceğini öngörmüştü. Ancak Kempes gibi deneyimli efsaneler için sadece yetenek yeterli değil; onlar istikrarı ve en üst düzey turnuvalarda kazanmayı temel kriter olarak görüyorlar.

Şu anda İspanya milli takımı uluslararası turnuvalarda başarılı adımlar atıyor ancak takımın hücum hattındaki etkinlik konusunda hala sorular mevcut. Lamine Yamal grup aşamasında kendini gösterse de, belirleyici maçlarda ondan daha fazlası bekleniyor. Arjantin efsanesinin bu çıkışı, genç futbolcu için özel bir çağrı niteliğinde ve dünya futbolu hiyerarşisindeki yerini belirleyeceği şüphesiz.

Lamine YamalBarcelonaİspanyaMario KempesLionel Messi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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