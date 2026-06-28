Çinli Loongson, 16 Çekirdekli ve Enerji Tasarruflu 3C3000 İşlemciyi Tanıttı

Çinli Loongson Technology şirketi, yeni nesil sunucu işlemcisi Loongson 3C3000 modelini resmen tanıttı. Bu çip, uygun maliyetli ve verimli sunucu sistemleri oluşturmaya yönelik olup, kurumsal altyapı ve genel görevler için tasarlanmıştır. Yeni geliştirmenin temel özelliği, yüksek enerji verimliliği ve yerel mimariye dayanmasıdır. Ixbt.com haber veriyor.

Loongson 3C3000 işlemcisi, şirketin kendi geliştirdiği 64 bit LoongArch mimarisi üzerine inşa edilmiştir. 16 fizik çekirdeğe sahiptir ve aynı anda 16 veri akışını işleme kapasitesine sahiptir. Cihazın çalışma frekansı 1,5 ile 1,8 GHz arasındadır. ixbt.com verilerine göre, her çekirdek 128 bit vektör talimatlarını destekleyerek hesaplama süreçlerinin hassasiyetini artırır.

Teknik Özellikler ve Enerji Tasarrufu

Üreticinin belirttiğine göre yeni çip; dosya sunucuları, web platformları ve veri tabanı yönetimi için ideal bir çözümdür. 3C3000 modeli, önceki 3C5000 versiyonu ile benzer bir performans sunsa da, AI veya aşırı karmaşık hesaplamalar için değil, günlük iş görevleri için uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulmaktadır.

İşlemcinin önbellek sistemi de dikkat çekicidir: her çekirdek 64 KB L1 talimat ve 64 KB L1 veri önbelleğine sahiptir, toplam L2 önbellek boyutu ise 16 MB'dır. Bellek denetleyicisi, hata düzeltme fonksiyonuna (ECC) sahip çift kanallı DDR4-2400 standardını destekler. Ayrıca, sistemde harici cihazlarla hızlı iletişim sağlayan 32 adet PCIe arayüz hattı bulunmaktadır.

En önemli noktalardan biri enerji tüketimidir. Loongson 3C3000, normal çalışma modunda (1,5 GHz frekansta) sadece 40 W elektrik tüketir. Bu, modern sunucu işlemcileri için oldukça düşük bir değerdir. Dinamik frekans yönetimi ve kullanılmayan blokları kapatma teknolojisi sayesinde, düşük yük altındaki enerji tüketimi daha da azalır.

Pazardaki Konumu ve Beklentiler

Yeni işlemci, Loongson Coherent Link (LCL) veri yolu aracılığıyla iki çipin tek bir sisteme entegre edilmesine olanak tanır. Bu durum, küçük ve orta ölçekli işletmeler için esnek sunucu çözümleri oluşturulmasının önünü açar. Cihazın kesin fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, temel olarak sunucu donanımı üreticilerine ve büyük kurumsal müşterilere tedarik edilmesi bekleniyor.

Çin'in bu teknolojik adımları, küresel pazarda Intel ve AMD gibi devlere olan bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu tür uygun fiyatlı ve tasarruflu sunucu çözümleri, gelecekte IT altyapısının modernizasyonunda ilgi çekici bir alternatif olabilir.