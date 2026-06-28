«Trump babam» diyen kadın şimdi görüşme talep ediyor

Türkiye'de kendisinin ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia eden kadın yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Bu kez Trump ile şahsen görüşme isteğini belirterek ABD Büyükelçiliği aracılığıyla resmi bir başvuru yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye vatandaşı Nejla Özmen, ABD Başkanı'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiği için kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğini bildirdi.

Kadın, temel amacının babası olarak gördüğü kişiyle bir kez olsun görüşmek olduğunu belirtti. Bu başvurunun arkasında herhangi bir maddi çıkar olmadığını vurguladı.

Hatırlatmak gerekir ki, Nejla Özmen 2021 yılında da Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek babalık tespiti için mahkemeye başvurmuştu. Kendi ifadesine göre, annesinin hamile kalmadan önce yurt dışında Amerikalı bir iş insanıyla tanıştığını söylemişti.

Ayrıca kadın, birkaç kez DNA testi yapılmasını talep etti. Ancak şu ana kadar iddialarını kanıtlayan herhangi bir resmi delil sunmadı.

Şu ana kadar Donald Trump veya temsilcileri bu iddialara ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Türkiye mahkemeleri de bu iddiayı doğrulayan veya reddeden resmi bir karar vermedi.