Özbekistan Milli Takımı FIFA'dan Ne Kadar Para Alacak

·9·Spor
Özbekistan Milli Takımı FIFA'dan Ne Kadar Para Alacak

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası'nda play-off aşamasına kalamamış olsa da, turnuvaya katılımı nedeniyle FIFA'dan yaklaşık 12,5 milyon dolar ödeme alması bekleniyor.

Bu tutarın 10 milyon doları turnuva katılım ödülü olarak verilmektedir. Kalan 2,5 milyon dolar ise takımın Dünya Kupası hazırlıkları, seyahat, lojistik giderleri ve diğer organizasyonel masraflarını karşılamak için ayrılmaktadır.

Söz konusu fonlar daha sonra milli takımın faaliyetlerini finanse etmek, futbol altyapısını geliştirmek ve gelecek uluslararası turnuvalara hazırlanmak için kullanılabilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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