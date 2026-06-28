Asya Milli Takımlarının İlk Dünya Kupası Deneyimleri Nasıl Geçti

Asya milli takımlarının Dünya Kupası'ndaki ilk katılımları çoğu zaman zorlu geçti. İstatistiklere göre, turnuvadale debut yapan 12 Asya takımından sekizi grup aşamasını puansız tamamladı.

Güney Kore, 1954'teki ilk katılımında iki maçta mağlup olarak kalesinde 16 gol gördü. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Çin ve Katar da ilk Dünya Kupası maceralarını üç mağlubiyetle noktaladı. 2026 yılında Ürdün ve Özbekistan da ilk katılımlarında puan toplayamadı.

Özbekistan'ın averajı 2:11 şeklinde gerçekleşti. Milli takımımızın güçlü rakiplerin bulunduğu bir grupta mücadele ettiğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Dünya Kupası'ndaki ilk katılım, birçok takım için deneyim kazanma ve sonraki aşamalara hazırlanma dönemi oldu.