Arsenal, Morgan Rogers transferi için 100 milyon sterlin ödemeli

İngiltere Premier League'in güçlü ekiplerinden Arsenal, Aston Villa orta saha oyuncusu Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak istiyor ancak Londra kulübü beklenmedik bir finansal engelle karşılaştı. Mikel Arteta yönetimindeki teknik heyet, kadroyu güçlendirmek amacıyla bu yetenekli futbolcuyu ana hedef olarak belirlemiş olsa da, Birmingham kulübü yıldızı için astronomik bir rakam talep ediyor. Goal.com haberine göre .

Football.london tarafından paylaşılan bilgilere göre, Aston Villa yönetimi 23 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusunu 100 milyon sterlinin (yaklaşık 132 milyon dolar) altında bir bedelle bırakmaya niyetli değil. Bu denli yüksek bir fiyatın Arsenal için gerçek bir sınav olması bekleniyor, zira kulüp Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından kadroyu yenilemek için büyük bir bütçe ayırmayı planlamıştı.

Aston Villa neden bu kadar yüksek bir rakam talep ediyor?

Morgan Rogers'ın Aston Villa ile mevcut sözleşmesi Haziran 2031'e kadar devam ediyor. Bu durum kulübe müzakerelerde üstünlük sağlıyor ve onları yıldız oyuncularını satmaya zorlamıyor. Unai Emery'nin ekibinin eski savunmacısı Alan Hutton'a göre Rogers, takımın "kalbi" konumunda ve transferinin rekor bir bedelle gerçekleşmesi gerekiyor.

"Eğer Villa onu satacaksa, ben 100 milyon sterlinlik bir fiyat belirlerdim. Birincisi, onu satmak istemem. O kulüp için devasa bir varlık ve takım oyununun ayrılmaz bir parçası. Emery onu çok seviyor, Rogers birkaç farklı pozisyonda oynayabiliyor ve orta saha ile hücumu birbirine bağlayan temel halka", diye belirtti Hutton, PariuriX'e verdiği röportajda.

Mikel Arteta, Rogers'ın hatlar arasında top taşıma yeteneğine yüksek değer veriyor. Geçen sezon futbolcu çok yönlülüğüyle öne çıktı: hem klasik 10 numara pozisyonunda hem de sol kanatta aynı derecede etkili olabiliyor. İşte bu yaratıcılığın Arsenal oyununu yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Goal.com'un haberine göre, Londra kulübü bu transferi gerçekleştirmek için bazı yıldız futbolcularını satma seçeneğini de değerlendirebilir. Çünkü 100 milyon sterlinlik bir satın almanın, kulübün Finansal Fair Play kurallarına uyumunu etkileyeceği açık. Şu anda takımın transfer stratejisini yöneten Andrea Berta'nın bu konuda nihai kararı vermesi gerekiyor.

Geçen sezon Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi bileti almasındaki Rogers'ın katkısı yadsınamazdı. Driplingleri ve saha görüşü takıma hücumda büyük avantaj sağladı. Eğer Arsenal bu transferi gerçekleştirirse, bu kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir.